快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／耶誕大戰精彩度打折 太陽布克因傷連3戰缺席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽隊當家球星布克（中）確定因腹股溝傷缺席戰耶誕大戰。 路透
太陽隊當家球星布克（中）確定因腹股溝傷缺席戰耶誕大戰。 路透

NBA精心安排的耶誕大戰戲碼台灣時間明天登場，不過精彩度將打上折扣，太陽隊當家球星布克（Devin Booker）確定因腹股溝傷勢免戰，缺席出戰金塊隊的比賽。

這將是布克連3戰因同樣傷勢缺陣，他是上周作客溜馬隊時受傷，之後他缺陣的兩戰球隊都吞敗，耶誕大戰要尋求止住3連敗。

耶誕大戰從台灣時間明天凌晨1點開始登場，總共有5場賽事，馬刺隊和尼克隊打頭陣，灰狼隊和獨行俠隊的對決凌晨3點半登場，76人隊和塞爾蒂克隊早上6點交手，湖人隊和勇士隊早上9點碰頭，金塊和太陽的壓軸交鋒11點半開打。

除布克確定免戰，還有多位球星可能缺席耶誕大戰，湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）有肩膀狀況，和隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）出賽成疑；踝傷在身的金塊後場球星穆雷（Jamal Murray）同樣不確定能否參與耶誕大戰。

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）昨天因身體不適沒有出賽，能否趕上明天比賽也打上問號；獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）上周因左腳跟傷勢缺席2戰，昨天回歸助隊擊敗拓荒者，不過明天比賽也列出賽成疑名單上。

延伸閱讀

NBA／柯爾恨鐵不成鋼 庫明加：其他人會被罵到去看心理醫生

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

NBA／柯瑞又迷航柯爾緩頰：對他來說是辛苦的一晚

NBA／回歸助獨行俠近17戰搶14勝 唐西奇：我們陣容深厚

相關新聞

NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

已經在聯盟16個球季，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）明白職業生涯已經步入後期，他接受不可抗拒的事實，但...

NBA／詹皇批三分球太氾濫 柯瑞喊冤：我又沒辦法大風車灌籃

日前湖人隊球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪討論明星賽新賽制時，認為現今聯盟大三分時代的風格並不好，甚至直言，三分球氾濫的問題應該比明星賽更值得討論。 而開啟大三分時代的人，正是

NBA／爐主鵜鶘好消息 威廉森回歸倒數

戰績5勝25敗的鵜鶘隊目前居西區「爐主」，耶誕節前至少有好消息，球團今天宣布，當家球星威廉森（Zion Williams...

WNBA／掀起女籃狂熱 克拉克獲美聯社年度最佳女運動員

美國女子職籃WNBA球星克拉克 (Caitlin Clark) 將社會大眾對女子籃球在大學和WNBA關注提升到前所未有的...

NBA／耶誕大戰精彩度打折 太陽布克因傷連3戰缺席

NBA精心安排的耶誕大戰戲碼台灣時間明天登場，不過精彩度將打上折扣，太陽隊當家球星布克（Devin Booker）確定因...

NBA／柯爾恨鐵不成鋼 庫明加：其他人會被罵到去看心理醫生

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）近期做出不少對陣中小將們的提點，22歲潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）也被點名批評「投籃決策很差」，不過庫明加受訪時表示，自己會用強大的心志繼續

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。