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NBA／耶誕大戰精彩度打折 太陽布克因傷連3戰缺席
NBA精心安排的耶誕大戰戲碼台灣時間明天登場，不過精彩度將打上折扣，太陽隊當家球星布克（Devin Booker）確定因腹股溝傷勢免戰，缺席出戰金塊隊的比賽。
這將是布克連3戰因同樣傷勢缺陣，他是上周作客溜馬隊時受傷，之後他缺陣的兩戰球隊都吞敗，耶誕大戰要尋求止住3連敗。
耶誕大戰從台灣時間明天凌晨1點開始登場，總共有5場賽事，馬刺隊和尼克隊打頭陣，灰狼隊和獨行俠隊的對決凌晨3點半登場，76人隊和塞爾蒂克隊早上6點交手，湖人隊和勇士隊早上9點碰頭，金塊和太陽的壓軸交鋒11點半開打。
除布克確定免戰，還有多位球星可能缺席耶誕大戰，湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）有肩膀狀況，和隊友「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）出賽成疑；踝傷在身的金塊後場球星穆雷（Jamal Murray）同樣不確定能否參與耶誕大戰。
塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）昨天因身體不適沒有出賽，能否趕上明天比賽也打上問號；獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）上周因左腳跟傷勢缺席2戰，昨天回歸助隊擊敗拓荒者，不過明天比賽也列出賽成疑名單上。
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