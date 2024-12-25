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NBA／柯爾恨鐵不成鋼 庫明加：其他人會被罵到去看心理醫生

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然被柯爾批評，但庫明加認為自己有強大的心志，可以持續加強自己。 美聯社
雖然被柯爾批評，但庫明加認為自己有強大的心志，可以持續加強自己。 美聯社

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）近期做出不少對陣中小將們的提點，22歲潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）也被點名批評「投籃決策很差」，不過庫明加受訪時表示，自己會用強大的心志繼續努力。

柯爾在22日以113：103力退灰狼隊後就曾向年輕球員表示，由於球隊擁有聯盟一哥柯瑞（Stephen Curry），因此隊上的成員應該要多傳球來擾亂敵隊防守，並且提點不要在消耗大半進攻時間後，在被干擾的情況下隨意出手。

勇士主帥柯爾近期對於球隊的表現頗有微詞，年輕小將庫明加也被點名。 路透
勇士主帥柯爾近期對於球隊的表現頗有微詞，年輕小將庫明加也被點名。 路透

昨日勇士以105：111不敵溜馬隊後，柯爾更是直接點名庫明加的投籃選擇很差，「我們想要看到他攻擊籃框。」不過柯爾也認為庫明加是少數能自行創造得分機會的球員，也表示自己會持續指導庫明加，認為他有越來越好的潛力。

庫明加本人則分享，他清楚知道要在隊上取得空間生存，必須要有強大的心志，「許多籃球員如果身處在我這樣的環境，他們可能已經放棄，甚至精神出狀況到需要看心理醫生的地步。但這些東西都不會影響我，只要能夠每天上場，跟會鼓勵我的隊友們一起，他們會讓我做我自己的。」

NBA 庫明加

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