NBA／柯爾恨鐵不成鋼 庫明加：其他人會被罵到去看心理醫生
勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）近期做出不少對陣中小將們的提點，22歲潛力新秀庫明加（Jonathan Kuminga）也被點名批評「投籃決策很差」，不過庫明加受訪時表示，自己會用強大的心志繼續努力。
柯爾在22日以113：103力退灰狼隊後就曾向年輕球員表示，由於球隊擁有聯盟一哥柯瑞（Stephen Curry），因此隊上的成員應該要多傳球來擾亂敵隊防守，並且提點不要在消耗大半進攻時間後，在被干擾的情況下隨意出手。
昨日勇士以105：111不敵溜馬隊後，柯爾更是直接點名庫明加的投籃選擇很差，「我們想要看到他攻擊籃框。」不過柯爾也認為庫明加是少數能自行創造得分機會的球員，也表示自己會持續指導庫明加，認為他有越來越好的潛力。
庫明加本人則分享，他清楚知道要在隊上取得空間生存，必須要有強大的心志，「許多籃球員如果身處在我這樣的環境，他們可能已經放棄，甚至精神出狀況到需要看心理醫生的地步。但這些東西都不會影響我，只要能夠每天上場，跟會鼓勵我的隊友們一起，他們會讓我做我自己的。」
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