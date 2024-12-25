NBA／沒想過能打那麼久 柯瑞：接受結束時刻不遠了

已經在聯盟16個球季，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）明白職業生涯已經步入後期，他接受不可抗拒的事實，但也更能好好享受一切。

柯瑞耶誕大戰前接受《ESPN》記者安卓斯（Malika Andrews）訪問時，被問到覺得還會打多久？他回說：「比我之前預期的更久。無論何時，我覺得可以接受且承認結束時刻已經不遠，但這只是因為能讓你去享受現在發生的事情。」

「但我認為你談得愈多，你就愈得承認，這會增加當前的急迫感。」柯瑞補充說。

2022年勇士奪冠，柯瑞獲得總冠軍賽MVP，為個人榮耀再添一筆；今年夏天，他首度穿上美國隊戰袍出征奧運，不但助隊完成衛冕，個人在金牌戰以招牌長射轟下地主法國，打出經典一戰，不過柯瑞明確表示，仍想再增加NBA冠軍戒數。

「這不是秘密，在我心中一直有當終身勇士人的目標，整個歷程中保持競爭力。」柯瑞10月和勇士完成一年6260萬美金續約時就曾說過，這紙合約代表他將至少征戰到2026到27賽季。柯瑞也提到，很少球員能終身代表同一支球隊出賽，而自己很有信心，能在勇士並幫助球隊成為一支奪勝隊伍。