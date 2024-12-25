NBA／柯瑞迷航 勇士戰績直直落

ＮＢＡ勇士隊當家球星柯瑞在耶誕節前陷入迷航，上周出戰灰熊隊七投落空，昨天碰溜馬隊第一節更沒任何出手，直到第三節才投進第一球，儘管隊友庫明加從板凳出發貢獻廿六分，勇士仍在主場以一○五比一一一吞敗。

今天是美國時間耶誕夜，ＮＢＡ完全休兵，明天將進行五場「耶誕大戰」，勇士和湖人隊上演話題對決，柯瑞和巴黎奧運美國隊友詹姆斯硬碰硬，兩支人氣球隊都要尋求止敗。

柯瑞昨天第二節首度出手前，有八位勇士球員合計出手了廿四次，這並非教頭柯爾預期，坦言柯瑞受到嚴防不好受，「對他來說是辛苦的一晚，但就是發生了。」柯瑞全場十三投僅兩中，拿下十分是本季次低。

身為本季ＮＢＡ薪資最高的球員，年薪超過五千五百萬美金，柯瑞坦言前一戰對灰狼「拉尾盤」，但還沒達到該有水準，還可以更好；他表示，過去也碰過類似狀況，解決方式就是去了解和選擇適合的位置、多流動球，早點找到比賽節奏。

勇士昨天吞敗後，近五場比賽輸掉四場，從原本西區龍頭掉到排名第八。

湖人當家球星詹姆斯昨天在主場對活塞隊之戰，完成生涯第一百廿次例行賽「大三元」，但攻下全場最高廿八分、十一籃板、十一助攻還不夠，加上最後一擊錯失追平三分彈，讓湖人以一一四比一一七落敗，中斷三連勝。