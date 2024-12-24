NBA／回歸助獨行俠近17戰搶14勝 唐西奇：我們陣容深厚

因左腳跟挫傷缺席2場比賽的唐契奇（Luka Doncic），今天主場面對拓荒者重新歸隊，攻下27分7籃板7助攻，搭配厄文（Kyrie Irving）和葛佛（Daniel Gafford）也都有破20分演出，獨行俠挾著強大火力在第二節逐漸拉開比分，下半場更是一舉擊潰對手，最多領先32分以132比108輕鬆過關。

獨行俠11月中苦吞4連敗之後，在最近17場比賽中拿下14勝，期間雙星唐西奇和厄文先後掛傷，但即便如此，獨行俠仍是靠著陣容深度一一破解。

對比過往唐西奇缺賽球隊就難以取勝的情況，本季明顯轉變。「傷病總會發生，但我們是一支陣容非常深厚的球隊，每一個上場的球員都能繳出好表現。最重要的是，我們眾志成城，團結一心。」

賽後唐西奇表示自己的腳傷好很多。「我認為我的表現還可以，不能說很好。但最重要的是，我們贏球了。讓每個人都能參與在球隊攻守之中，這才是我們應該的打法。」唐西奇說。