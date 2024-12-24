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NBA／單節3T+驅逐出場又收回！混亂吹判引怒火 女裁判坦言搞砸了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
裁判的吹罰讓安比德怒火中燒。 路透社
裁判的吹罰讓安比德怒火中燒。 路透社

馬克西（Tyrese Maxey）在主場對馬刺的最後關鍵時刻獨拿8分，幫助76人以111比106驚險拿下勝利，不過這場比賽卻被一名女裁判的「混亂吹判」搶走目光焦點，讓球迷也感到滿頭問號。

76人替補中鋒佐蒙德（Andre Drummond）在第二節球隊發界外球時因推倒溫班亞瑪吃下技術犯規，當下他已經頗有微詞，隨後溫班亞瑪又在與佐蒙德卡位時倒地，女裁判施洛德（Jenna Schroeder）馬上補了技術犯規導致佐蒙德被趕出場。

這一幕讓76人團隊相當氣憤，包含佐蒙德和主帥諾斯（Nick Nurse）都上前和裁判理論，希望重新檢視畫面。結果案情大逆轉，裁判改吹溫班亞瑪假摔，佐蒙德重新回到球場，76人也獲得1次罰球機會。當時施洛德還被鏡頭捕捉到對著76人坦承自己搞砸了的畫面。

事情還沒結束。馬刺方面認為裁判的改判有問題，抗議溫班亞瑪絕非假摔，而是因為在腳絆到的情況下為了保護自己才摔倒。裁判重新觀看畫面，結果又一次改判，取消假摔判決，而76人罰進的那一分也被收回，比賽就這樣重新開始。

沒過多久，這一節的另一次詭異判罰又出現了！安比德（Joel Embiid）在持球單打溫班亞瑪時被吹進攻犯規，這讓他十分不滿，直接找上施洛德理論，還被吹了技術犯規；但之後他又不斷碎碎念，又被追加技術犯規直接驅逐出場。事情至此，安比德整個人大暴怒，不斷抨擊裁判，場面瞬間變得混亂。

然而判決已出，安比德最後也只能摸摸鼻子，壓抑怒火離開球場；他僅上場14分鐘，留下9分3籃板的成績。

施洛德在一節之內吹出3次技術犯規還有2次驅逐出場，包括改判等爭議哨音，讓主場球迷為之譁然，就連現場主播球評也感到傻眼，直呼荒謬，令人難以置信；一些美國媒體人也在社群上怒批，認為聯盟應該要採取行動，針對這類的吹判問題作出積極的改進。

安比德不滿自己被驅逐出場。 路透社
安比德不滿自己被驅逐出場。 路透社

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