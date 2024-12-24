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NBA／聯盟收視前10大球星出爐 40歲詹皇仍破6億人次居榜首

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯仍然是NBA的頂尖話題人物，就連收視人次也都高居榜首。 路透
詹姆斯仍然是NBA的頂尖話題人物，就連收視人次也都高居榜首。 路透

根據《NBACentral》數據顯示，目前聯盟最多觀眾的前10名球員，榜首仍然是湖人隊40歲球星詹姆斯（LeBron James）。近年NBA面臨轉播收視下降危機，聯盟也有諸多問題需要面對。

前5名除了榜首詹姆斯有6.23億人次外，第2名是灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）5.38億，第3名馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）4.02億，第4名則是勇士隊柯瑞（Stephen Curry）3.5億，而第5名是黃蜂隊鮑爾（LaMelo Ball）2.37億。

除了上述球星外，第6名是公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）2.27億，第7名湯普森（Klay Thompson）1.89億，第8名金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）1.82億，第9名泰托姆（Jayson Tatum）1.75億，最後第10名則是湖人戴維斯（Anthony Davis）的1.69億。

NBA本季收視比去年同期重挫25%，總裁席佛（Adam Silver）認為是電視轉播與其他知名賽事撞期，以及串流平台將人流分散。而名人堂球星巴克利（Charles Barkley）則是批評球星們不肯打背靠背的比賽，每個人只想投三分球，戰術一成不變，才是造成球迷黏著度降低的主因。

NBA 詹姆斯

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