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NBA／太糗！爆發衝突揮手送走波爾辛吉斯 魔術中鋒反遭驅逐好尷尬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波爾辛吉斯(左)與薩格斯、畢塔吉(右)爆發衝突。 法新社
波爾辛吉斯(左)與薩格斯、畢塔吉(右)爆發衝突。 法新社

在塞爾蒂克客場對魔術的比賽最後3分36秒，場上爆發衝突，波士頓中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與奧蘭多後衛薩格斯（Jalen Suggs）因言語爭執出現對峙場面，魔術中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）隨後介入，非但沒有遏止雙方，甚至伸手掐住波爾辛吉斯的脖子。然而，畢塔吉在被裁判驅逐出場時卻是出現一段超尷尬場面。

當時場面一度緊張，所幸當事人很快就被隊友與裁判分開。裁判查看回放之後，判給波爾辛吉斯和薩格斯技術犯規，而畢塔吉則因動手遭到驅逐出場。

令人哭笑不得的是，畢塔吉在裁決結果公布前，似乎誤以為被驅逐的會是波爾辛吉斯，他還得意地朝對方揮手告別。但當他得知自己才是被趕出場的一方時，表情瞬間變得錯愕，這一幕被轉播鏡頭完整捕捉，引發球迷熱議。

對於這場衝突，波爾辛吉斯賽後接受採訪時表示：「這只是比賽的一部分。我們開始有些言語交流，隨後面對面繼續對話，然後畢塔吉從側面推了我一下，我當然有所回應。」他補充道，「這就是NBA日常的一段小插曲，不算太嚴重。幸好我們這邊沒有人被驅逐出場。」

布朗（Jaylen Brown）則認為，這場對決提供球隊一個磨練身體與心理強度的好機會，必須適應像魔術這樣的高強度對抗。波爾辛吉斯則是稱讚魔術，「我們今晚對上一支非常努力的球隊」

魔術在陣容殘缺的情況下，仍是以108比104力壓衛冕軍，排名仍維持東區前段班。塞爾蒂克此戰三分球32投僅8中，命中率只有25%，創下本季新低。

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