快訊

就在今晚！聖誕夜梵蒂岡要開啟聖門，25年一度「禧年傳統」

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

獨／吳奇隆、劉詩詩離婚頻傳 「惡婆婆」隆媽扛9年罵名全說了！

NBA／詹姆斯第120次大三元 三分球命中數躍居隊史第2

中央社／ 台北24日電
詹姆斯完成生涯第120次大三元。 路透社
詹姆斯完成生涯第120次大三元。 路透社

湖人今天主場迎戰活塞，球星詹姆斯（LeBron James）雖繳出28分、11籃板、11助攻，生涯第120次「大三元」，但末節讀秒階段三分出手落空、未能扳平，湖人以114比117落敗，中斷3連勝。

洛杉磯湖人前一次客場出戰底特律活塞，以12分差落敗，而近期狀態回穩的湖人，賽前已拿下3連勝，今天在主場要力拚復仇。

不過，湖人今天打得並不輕鬆，首節以32比34落後，上半場結束以64比62超前，第3節同樣拉鋸，活塞以93比92要回領先。

活塞決勝節開局由畢斯利（Malik Beasley）開啟一波16比6攻勢，將領先擴大11分。

湖人隨後由詹姆斯率隊展開反攻，末節連投帶傳、獨攬14分，可惜倒數2.2秒三分出手落空，錯失扳平機會，湖人終止3連勝，跌至西區第7。

即將在美國時間30日滿40歲的詹姆斯今天拿下28分、11籃板、11助攻，本季第8次大三元，僅次於約柯奇（Nikola Jokic）11次，這也是他生涯第120次大三元，排名歷史第5。

詹姆斯今天投進2顆三分球後，湖人生涯三分球進球數來到848顆，超越費雪（Derek Fisher）846顆，獨居隊史第2，而布萊恩（Kobe Bryant）仍保有隊史最多的1827顆紀錄。

活塞本季橫掃湖人，今天更是自2016-17賽季以來，首次在客場戰勝湖人，替補出發的畢斯利功不可沒，飆進5顆三分球，獲得21分，而康寧漢（Cade Cunningham）拿下20分、10助攻。

延伸閱讀

NBA／詹姆斯飆大三元卻錯過追平外線 湖人敗給活塞斷3連勝

NBA／詹姆斯生涯1510場得分上雙 超越賈霸獨居史上第一

NBA／詹姆斯狂轟32分 湖人三殺國王勇奪3連勝

NBA／「大三分時代」引發熱議 詹姆斯：我們投了太多該死的三分球

相關新聞

NBA／柯瑞外線失準只得10分！溜馬作客力壓勇士奪5連勝

前一場剛反彈的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天面對溜馬隊嚴防再度失準，全場13投僅2中，拿下10分...

NBA／詹姆斯飆大三元卻錯過追平外線 湖人敗給活塞斷3連勝

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對活塞隊完成生涯第120次例行賽「大三元」，但全場最高的...

NBA／「跟柯瑞打球不思考」引眾怒 勇士小將緊急發文澄清

勇士二年級後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前受訪失言，他談到主帥柯爾（Steve Kerr）希望年輕小將如何與陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）一起搭配時，直言自

NBA／亞歷山大41分創隊史首見數據 雷霆痛宰巫師收8連勝

當西區龍頭雷霆遇上聯盟爐主巫師，甚至連本季敗場數都還比對方勝場還要少，儼然就一場不對稱的戰爭。 不過巫師並沒有提前繳械，第二節之初一度還握有8分領先，亞歷山大（Shai Gilgeous-Ale

NBA／聯盟收視前10大球星出爐 40歲詹皇仍破6億人次居榜首

根據《NBACentral》數據顯示，目前聯盟最多觀眾的前10名球員，榜首仍然是湖人隊40歲球星詹姆斯（LeBron James）。近年NBA面臨轉播收視下降危機，聯盟也有諸多問題需要面對。 前

NBA／太糗！爆發衝突揮手送走波爾辛吉斯 魔術中鋒反遭驅逐好尷尬

在塞爾蒂克客場對魔術的比賽最後3分36秒，場上爆發衝突，波士頓中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與奧蘭多後衛薩格斯（Jalen Suggs）因言語爭執出現對峙場面，魔術中鋒畢塔吉（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。