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NBA／亞歷山大41分創隊史首見數據 雷霆痛宰巫師收8連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大本季第2次破40分。 路透社
亞歷山大本季第2次破40分。 路透社

當西區龍頭雷霆遇上聯盟爐主巫師，甚至連本季敗場數都還比對方勝場還要少，儼然就一場不對稱的戰爭。

不過巫師並沒有提前繳械，第二節之初一度還握有8分領先，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節獨拿15分，帶動球隊一波15比0的猛烈反擊，重新掌控局面；巫師持續緊咬比分，三節打完雙方僅有4分差距，但第四節面臨對方強硬防守壓迫，巫師只得到18分，雷霆強拉尾盤，最多贏到21分，終場以123比105收下勝利。

扣除掉NBA盃冠軍賽輸給公鹿，雷霆實際上已經強勢奪下8連勝，戰績在全聯盟仍緊追騎士之後。

亞歷山大豪取41分9籃板3助攻3抄截3阻攻，成為隊史首位繳出如此數據的球員，也是本季單場得分次高；目前他已經連續18場比賽至少拿到25分，開季以來僅有4場得分低於25分。

哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）貢獻16分11籃板3助攻2阻攻，威廉斯（Jalen Williams）17分7籃板4助攻；今年二輪新秀米契爾（Ajay Mitchell）成了比賽另一個亮點，上場22分鐘就拿到16分12籃板的雙十數據。

每場製造對手失誤次數高居聯盟第一的雷霆，此戰又迫使巫師發生多達19次失誤，並藉此取得24分；禁區得分和第二波進攻得分也大幅領先對方。雷霆仍是本季場均淨勝分最多的球隊。

巫師吞下近23場比賽中的第21敗，也是客場12連敗。波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高31分，外家7次助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分16籃板。

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