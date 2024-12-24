NBA／詹姆斯飆大三元卻錯過追平外線 湖人敗給活塞斷3連勝

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對活塞隊完成生涯第120次例行賽「大三元」，但全場最高的28分、11籃板、11助攻不夠助隊連勝，加上最後一擊錯失追平三分彈，讓湖人以114：117主場失守，3連勝告終。

湖人開賽打出11：5攻勢，文森（Gabe Vincent）進球後領先更擴大到26：16，但被活塞回敬18：6猛攻，打完首節反取得34：32領先。湖人第二節點點開花，瑞迪許（Cam Reddish）灌進超前分後帶動士氣，半場打完「紫金軍團」再取得64：62領先。

第三節比分拉鋸、兩隊互換領先，決勝節活塞在畢斯利（Malik Beasley）、豐泰奇歐（Simone Fontecchio）發揮下將領先擴大到109：98，湖人雖在詹姆斯助攻、個人連拿5分下縮小差距，最後46秒詹姆斯切入突破進球更將比分追到114：117，但最後3秒湖人部署最後一擊，詹姆斯29呎的大號三分球彈框而出，讓活塞驚險以3分差帶走勝利。

LeBron with a clutch drive to cut the deficit to 3 😤 pic.twitter.com/CZ5RLzqyI3 — NBA (@NBA) 2024年12月24日

詹姆斯今天28分、11籃板、11助攻都是全場最高，無奈本季第8次「大三元」沒能助隊延續連勝。戴維斯（Anthony Davis）19分、10籃板是湖人次高，克里斯提（Max Christie1）17分；活塞以板凳出發的畢斯利21分最高，康寧漢（Cade Cunningham）20分、10助攻。