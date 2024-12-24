快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝27分賞太陽3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助攻。 路透
約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助攻。 路透

近期苦吞2連敗的太陽隊今天作客金塊隊主場再度踢到鐵板，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助攻領軍下，於第三節單節進帳45分，最終也以117：90賞給太陽3連敗。

太陽本季在主力球員的傷病問題下一路打得跌跌撞撞，近期在比爾（Bradley Beal）、杜蘭特（Kevin Durant）相繼歸隊後，日前又發生布克（Devin Booker）腹股溝拉傷退場的狀況，導致前一場與活塞和今天與金塊之戰皆缺陣，讓三巨頭始終無法有太多同場發揮的機會。

金塊近期也打得相當辛苦，包括在日前遭到拓荒者絕殺，前一場則是與戰績後段班的鵜鶘打到延長賽才驚險勝出，而今天穆雷（Jamal Murray）則是因為腳踝傷勢缺陣，讓兩隊都缺少了後場得分大將。

兩軍今天上半場打得是相當拉鋸，尤其是前一場比賽才剛攻下43分的杜蘭特，在上半場就與比爾輪番開砲，但今天金塊不僅約柯奇上半場就有19分進帳，小波特也頂下穆雷缺陣的火力缺口，首節就猛轟14分，幫助金塊上半場打完還維持4分領先。

不過易籃後場上狀況卻瞬間發生巨變，金塊在約柯奇單節再度有13分進帳下，單節拿下45分，反觀太陽雖然單節也有28分進帳，但進攻火力全都集中在杜蘭特與比爾兩人身上，其他球員卻無法提供太多奧援，讓金塊三節打完已經領先高達21分，也迫使太陽提早棄械投降，最終金塊也以27分差距大勝太陽，雙方後天將轉戰太陽主場再度碰頭。

金塊今天以約柯奇上場30分鐘就攻下32分、7助攻表現最佳，至於小波特則有24分進帳，包括兩人在內金塊全隊共5人得分上雙，反觀太陽在少了布克的情況下，僅有皆拿下23分的杜蘭特、比爾得分破10分，板凳球員得分更僅有25分，在輸掉這場比賽後太陽排名也跌出西區前10名。

延伸閱讀

沉重薪資讓交易窒礙難行 金塊不該浪費約柯奇巔峰時光

NBA／金塊突破休太久「0勝魔咒」 約柯奇3大數據罕見低點

超越歐拉朱萬、更勝歐尼爾 約柯奇已是史上最佳中鋒

NBA／約柯奇「背靠背」飆分寫紀錄 金塊主帥：有給他機會破50分

相關新聞

NBA／柯瑞外線失準只得10分！溜馬作客力壓勇士奪5連勝

前一場剛反彈的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天面對溜馬隊嚴防再度失準，全場13投僅2中，拿下10分...

NBA／詹姆斯飆大三元卻錯過追平外線 湖人敗給活塞斷3連勝

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對活塞隊完成生涯第120次例行賽「大三元」，但全場最高的...

NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝27分賞太陽3連敗

近期苦吞2連敗的太陽隊今天作客金塊隊主場再度踢到鐵板，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助...

NBA／「跟柯瑞打球不思考」引眾怒 勇士小將緊急發文澄清

勇士二年級後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前受訪失言，他談到主帥柯爾（Steve Kerr）希望年輕小將如何與陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）一起搭配時，直言自

NBA／先發4人得分破20分退爵士 騎士開季30戰收下26勝

持續穩坐聯盟龍頭寶座的騎士隊，今天在主場迎戰爵士隊再度上演火力示範，先發5人有4人得分20分以上，且團隊投進20顆三分球...

NBA／神奇魔術！主力傷、先發被驅逐 仍擊敗衛冕軍塞爾蒂克

前一戰演出25分逆轉勝的魔術隊，今天再度施展魔法，在主力幾乎全滅下面對衛冕軍塞爾蒂克隊，半場陷入15分落後，但靠第三節3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。