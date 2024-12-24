NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝27分賞太陽3連敗

近期苦吞2連敗的太陽隊今天作客金塊隊主場再度踢到鐵板，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助攻領軍下，於第三節單節進帳45分，最終也以117：90賞給太陽3連敗。

太陽本季在主力球員的傷病問題下一路打得跌跌撞撞，近期在比爾（Bradley Beal）、杜蘭特（Kevin Durant）相繼歸隊後，日前又發生布克（Devin Booker）腹股溝拉傷退場的狀況，導致前一場與活塞和今天與金塊之戰皆缺陣，讓三巨頭始終無法有太多同場發揮的機會。

金塊近期也打得相當辛苦，包括在日前遭到拓荒者絕殺，前一場則是與戰績後段班的鵜鶘打到延長賽才驚險勝出，而今天穆雷（Jamal Murray）則是因為腳踝傷勢缺陣，讓兩隊都缺少了後場得分大將。

兩軍今天上半場打得是相當拉鋸，尤其是前一場比賽才剛攻下43分的杜蘭特，在上半場就與比爾輪番開砲，但今天金塊不僅約柯奇上半場就有19分進帳，小波特也頂下穆雷缺陣的火力缺口，首節就猛轟14分，幫助金塊上半場打完還維持4分領先。

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不過易籃後場上狀況卻瞬間發生巨變，金塊在約柯奇單節再度有13分進帳下，單節拿下45分，反觀太陽雖然單節也有28分進帳，但進攻火力全都集中在杜蘭特與比爾兩人身上，其他球員卻無法提供太多奧援，讓金塊三節打完已經領先高達21分，也迫使太陽提早棄械投降，最終金塊也以27分差距大勝太陽，雙方後天將轉戰太陽主場再度碰頭。

金塊今天以約柯奇上場30分鐘就攻下32分、7助攻表現最佳，至於小波特則有24分進帳，包括兩人在內金塊全隊共5人得分上雙，反觀太陽在少了布克的情況下，僅有皆拿下23分的杜蘭特、比爾得分破10分，板凳球員得分更僅有25分，在輸掉這場比賽後太陽排名也跌出西區前10名。