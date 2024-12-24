快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞外線失準只得10分！溜馬作客力壓勇士奪5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
透納上演致勝三分。 美聯社
透納上演致勝三分。 美聯社

前一場剛反彈的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天面對溜馬隊嚴防再度失準，全場13投僅2中，拿下10分寫本季次低，僅管勇士仍能緊咬比數，但溜馬內線大將透納（Myles Turner）最後15秒投進關鍵外線鎖定戰局，助溜馬以111：105踢館成功，5連勝到手。

柯瑞上周碰灰熊隊熄火，7投0中只靠罰球拿2分，前天碰灰狼隊雖找回準星，以全場最高31分助隊止敗，今天卻又失去投籃節奏，第一節完全沒出手，第二節3投0中，讓勇士半場打完陷入54：62落後。

第三節柯瑞總算進球，節末又有連拿5分演出，帶動勇士一波7：0攻勢，助隊從兩位數落後追到84：89，維金斯（Andrew Wiggins）第四節連續進球更助勇士追平比分。

第四節接續比分拉鋸，勇士讀秒階段更追到2分差，不過最後27.5秒溜馬關鍵「挑戰」成功後重新握有球權，15.5秒透納飆進外線，讓溜馬領先擴大到109：104；勇士最後10秒庫明加（Jonathan Kuminga）2罰只中1，祭出犯規戰術仍沒能改變結果，讓溜馬以6分差奪下5連勝。

投進重要三分彈的透納攻下全隊最高23分、10籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也有16分、12助攻演出；勇士以庫明加（Jonathan Kuminga）26分最佳，維金斯16分已是次高。

延伸閱讀

NBA／「跟柯瑞打球不思考」引眾怒 勇士小將緊急發文澄清

NBA／怒了！送球鞋被攔截 柯瑞生氣發正義之聲

NBA／強勢反彈！柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

NBA／輸灰熊51分創勇士隊史第4慘 柯瑞樂觀：每年都會遇一次

相關新聞

NBA／柯瑞外線失準只得10分！溜馬作客力壓勇士奪5連勝

前一場剛反彈的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天面對溜馬隊嚴防再度失準，全場13投僅2中，拿下10分...

NBA／詹姆斯飆大三元卻錯過追平外線 湖人敗給活塞斷3連勝

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天面對活塞隊完成生涯第120次例行賽「大三元」，但全場最高的...

NBA／約柯奇三節32分打卡下班 金塊大勝27分賞太陽3連敗

近期苦吞2連敗的太陽隊今天作客金塊隊主場再度踢到鐵板，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）僅打三節就進帳32分、7助...

NBA／「跟柯瑞打球不思考」引眾怒 勇士小將緊急發文澄清

勇士二年級後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前受訪失言，他談到主帥柯爾（Steve Kerr）希望年輕小將如何與陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）一起搭配時，直言自

NBA／先發4人得分破20分退爵士 騎士開季30戰收下26勝

持續穩坐聯盟龍頭寶座的騎士隊，今天在主場迎戰爵士隊再度上演火力示範，先發5人有4人得分20分以上，且團隊投進20顆三分球...

NBA／神奇魔術！主力傷、先發被驅逐 仍擊敗衛冕軍塞爾蒂克

前一戰演出25分逆轉勝的魔術隊，今天再度施展魔法，在主力幾乎全滅下面對衛冕軍塞爾蒂克隊，半場陷入15分落後，但靠第三節3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。