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NBA／先發4人得分破20分退爵士 騎士開季30戰收下26勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
米契爾有22分、7助攻、3抄截全面演出，騎士輕取爵士開季前30場比賽拿下26勝，主場也繳出17勝1敗的近乎完美表現。 美聯社
米契爾有22分、7助攻、3抄截全面演出，騎士輕取爵士開季前30場比賽拿下26勝，主場也繳出17勝1敗的近乎完美表現。 美聯社

持續穩坐聯盟龍頭寶座的騎士隊，今天在主場迎戰爵士隊再度上演火力示範，先發5人有4人得分20分以上，且團隊投進20顆三分球，以124：113擊敗爵士，開季前30場比賽拿下26勝，主場也繳出17勝1敗的近乎完美表現。

騎士開季狀況火熱，12月至今僅吞1敗，近期更是場場比賽都大勝對手，兇猛的團隊進攻火力成為連勝不止的關鍵，今天對爵士的比賽，儘管賽前由於籃架臨時維修導致比賽延遲近半小時才進行，但卻絲毫沒有影響到團隊手感。  

騎士從開賽就展現多點開花的攻勢，尤其近幾場比賽幾乎都是團隊得分王的葛蘭德（Darius Garland），上半場就拿下17分；爵士少了柯林斯（John Collins）與「少主」喬治（Keyonte George），表現也不遑多讓，上半場就投進比騎士團隊還多的10顆三分球，以56：60緊咬騎士不放。

下半場兩隊進攻火力持續加溫，第三節合計拿下高達71分，騎士在一哥米契爾（Donovan Mitchell）加入搶分行列下，單節拿下39分，將領先差距擴大到雙位數，儘管末節爵士展開猛烈反撲，最後4分半鐘追到僅剩下1分差，但關鍵時刻米契爾與葛蘭德挺身接管戰局，連續兩次進球幫助騎士穩住領先優勢，最終以11分差距收下5連勝，開季前30場比賽26勝4敗，領先東區排名第2的塞爾蒂克隊3.5場勝差。

騎士葛蘭德拿下23分、8助攻最佳，米契爾則有22分、7助攻、3抄截，莫布里（Evan Mobley）拿下22分、10籃板後，達成生涯2000籃板的里程碑；爵士克拉克森（Jordan Clarkson）攻下27分、5助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）則有26分、7籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）24分。

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