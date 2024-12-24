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NBA／「跟柯瑞打球不思考」引眾怒 勇士小將緊急發文澄清

聯合新聞網／ 綜合報導
波傑姆斯基失言表示「跟柯瑞打球不會思考」引起批評，而他也緊急在社群媒體上澄清。 美聯社
波傑姆斯基失言表示「跟柯瑞打球不會思考」引起批評，而他也緊急在社群媒體上澄清。 美聯社

勇士二年級後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）日前受訪失言，他談到主帥柯爾（Steve Kerr）希望年輕小將如何與陣中老大哥柯瑞（Stephen Curry）一起搭配時，直言自己「不會深入思考」引發批評，讓他緊急發文澄清。

昨日勇士以113比103擊敗灰狼後，主帥柯爾談論到年輕球員與柯瑞搭配時應注意的事， 「當對上有柯瑞時，要記得多傳球，傳球可以讓對手的防守變的混亂，能製造有利場面。」、「我們有2個選擇，一個是照著這樣做贏下比賽；或者在進攻時間過半時面對防守壓力被迫出手，成為一隻糟糕的球隊。」

而後續記者將柯爾的話轉達給波傑姆斯基，結果這位年輕小將卻回答，「我不會深入思考，我知道我們場上有柯瑞，如果他有空檔，我會把球傳給他，我不會深入思考那些訊息。」這番言論被認為是對柯爾以及柯瑞的不重視，不過後續波傑姆斯基也在社群媒體上澄清。

波傑姆斯基表示，「柯瑞就是柯瑞，我一直非常公開地表達我對他的尊敬。他能成為傳奇，成為最偉大的球員是有原因的。」、「你只需要打球並努力做出好的決定。像是把球傳給在空檔的柯瑞或其他隊友，並只做任何有助於球隊獲勝的事情。」他寫道。

NBA Podziemski 柯瑞

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