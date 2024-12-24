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NBA／神奇魔術！主力傷、先發被驅逐 仍擊敗衛冕軍塞爾蒂克

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
面對殘陣魔術，綠衫軍作客完全討不到便宜。 美聯社
面對殘陣魔術，綠衫軍作客完全討不到便宜。 美聯社

前一戰演出25分逆轉勝的魔術隊，今天再度施展魔法，在主力幾乎全滅下面對衛冕軍塞爾蒂克隊，半場陷入15分落後，但靠第三節36：21攻勢扭轉戰局，席爾瓦（Tristan da Silva）最後9秒又飆進關鍵三分彈，助魔術以108：104擊敗綠衫軍，耶誕節前收下驚奇連勝。

魔術原本就少了主將班切羅（Paolo Banchero）和F・華格納（Franz Wagner），前一戰碰熱火隊M・華格納（Moritz Wagner）打不到3分鐘又傷退，昨天球團宣布M・華格納左膝十字韌帶撕裂，本季提前報銷。

少了三元大將的魔術，第四節薩格斯（Jalen Suggs）和塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）剩下3分多鐘又出現言語交換的火藥味場面，魔術畢塔吉（Goga Bitadze）試圖分開兩人卻有對波爾辛吉斯「掐喉」動作，裁判檢視重播後吹了薩格斯和波爾辛吉斯技術犯規，畢塔吉直接被驅逐出場。

衝突時魔術還以103：93領先，畢塔吉被吹出場後塞爾蒂克打出11：2猛攻，差距縮小到1分差，但席爾瓦最後9秒飆進重要三分彈，讓魔術驚濤駭浪中以108：104守護勝利。

席爾瓦攻下全隊最高18分，昆恩（Trevelin Queen）17分、薩格斯16分都是魔術功臣；塞爾蒂克今天當家球星泰托姆（Jayson Tatum）因身體不適免戰，全隊8人打滿全場，布朗（Jaylen Brown）雖攻下全場最高35分、9籃板仍沒能扭轉戰局。

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