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NBA／12月第二份罰單！愛德華噴裁判代價245萬
灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）再度領到罰單，聯盟今天宣布愛德華不但批評裁判且用了不雅詞彙，遭罰款75000美金（約245萬台幣），12月的累積罰款已經達到10萬美金。
灰狼台灣時間周日出戰勇士隊時以103：113吞敗，愛德華賽後表達對兩隊犯規數失衡感到失望，他說：「我因為比對手更強壯而受到懲罰，所以他們（裁判）給了勇士受到質疑的好處。他們像對待其他人一樣對待我，而我從沒受到哨聲青睞。我不知道會發生什麼事，但一定會發生一些事，因為這太可怕了。」
第5年征戰NBA的愛德華，兩周前同樣出戰勇士時，贏球後飆髒話被聯盟罰款25000美金，不過愛德華本季身價超過4200萬美金，在灰狼僅次於戈貝爾（Rudy Gobert），10萬美金只是薪資零頭。
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