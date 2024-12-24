NBA／字母哥、里拉德都掛病號 連兩戰一同缺席

剛打下NBA盃冠軍的公鹿隊，耶誕節前卻傳出病號，包括「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）今天都因身體不適，將缺席和公牛隊的交手，兩大球星連兩場缺陣。

不只兩大球星，公鹿上周奪下NBA盃後，部分球員和團隊成員就開始感覺不舒服，今天後衛強森（AJ Johnson）和前鋒李文斯頓（Chris Livingston）也不會出賽。

里拉德台灣時間上周三助隊打下NBA盃冠軍後就沒再上場，周末兩場比賽都作壁上觀，原本也因右小腿拉傷在傷兵報告上顯示出賽成疑。里拉德透露，NBA盃4強賽碰老鷹隊時，小腿就不太舒服。

安戴托昆波在「背靠背」第二場出戰巫師隊時也休息，傷兵報告上也因背部痙攣列為出賽成疑，不過美國時間周一白天的投籃訓練，「希臘怪物」有出現在場上。

公鹿好消息是踝傷回歸的米道頓（Khris Middleton）在缺席NBA盃後，已經連3場可以出賽，成球隊兩大球星免戰下的重心。