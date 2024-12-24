快訊

大法官人事案今投票！國民黨團「全數封殺」、發樣張說明防投錯票

台灣虎航「Happy Boxing Day」全航線799元起 上午10點準時開搶

台積電開高15元送上聖誕大禮 台股早盤漲逾200點

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／字母哥、里拉德都掛病號 連兩戰一同缺席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
字母哥和里拉德今天都因身體不適連兩戰缺陣。 路透
字母哥和里拉德今天都因身體不適連兩戰缺陣。 路透

剛打下NBA盃冠軍的公鹿隊，耶誕節前卻傳出病號，包括「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）今天都因身體不適，將缺席和公牛隊的交手，兩大球星連兩場缺陣。

不只兩大球星，公鹿上周奪下NBA盃後，部分球員和團隊成員就開始感覺不舒服，今天後衛強森（AJ Johnson）和前鋒李文斯頓（Chris Livingston）也不會出賽。

里拉德台灣時間上周三助隊打下NBA盃冠軍後就沒再上場，周末兩場比賽都作壁上觀，原本也因右小腿拉傷在傷兵報告上顯示出賽成疑。里拉德透露，NBA盃4強賽碰老鷹隊時，小腿就不太舒服。

安戴托昆波在「背靠背」第二場出戰巫師隊時也休息，傷兵報告上也因背部痙攣列為出賽成疑，不過美國時間周一白天的投籃訓練，「希臘怪物」有出現在場上。

公鹿好消息是踝傷回歸的米道頓（Khris Middleton）在缺席NBA盃後，已經連3場可以出賽，成球隊兩大球星免戰下的重心。

延伸閱讀

NBA／NBA盃最佳陣容出爐！字母哥連兩年獲選 史上第一人

NBA／字母哥超級大三元 公鹿輕取雷霆7戰全勝奪NBA盃冠軍

NBA／公鹿雷霆NBA盃最終決戰 三大勝負關鍵因素

NBA／不在意NBA盃奪冠獎金 字母哥：我喜歡打籃球

相關新聞

NBA／福克斯與國王緣分已盡？傳未來可能聯手溫班亞瑪

沙加緬度國王目前在本賽季以13勝17敗的戰績排在西區第12名，遠低於季前預期。即使休賽季簽下明星球員德羅展（DeMar DeRozan）搭配全明星組合福克斯（De'Aaron Fox）與沙波尼斯（Do

NBA／字母哥、里拉德都掛病號 連兩戰一同缺席

剛打下NBA盃冠軍的公鹿隊，耶誕節前卻傳出病號，包括「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）...

NBA／12月第二份罰單！愛德華噴裁判代價245萬

灰狼隊當家球星「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）再度領到罰單，聯盟今天宣布愛德華不但批評裁判且用了不雅詞...

NBA／約柯奇大三元攜手穆雷關鍵演出 金塊逆轉送鵜鶘7連敗

本季習慣送連敗球隊溫暖的金塊，差點又要讓鵜鶘中止6連敗！但在第三節最多落後17分的他們，靠著約柯奇（Nikola Jokic）上演本季第9次大三元和穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻的重要貢獻

NBA／「禿曼巴」身價三級跳 4年合約續留雷霆賺26億

目前戰績居西區首位的雷霆隊，和「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）完成續約，儘管球團沒有透露合約細節，卡盧索經紀人...

NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

目前戰績排東區第4的魔術隊，耶誕節前卻再傳壞消息，前鋒M・華格納（Moritz Wagner）左膝前十字韌帶撕裂，將進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。