NBA／福克斯與國王緣分已盡？傳未來可能聯手溫班亞瑪

沙加緬度國王目前在本賽季以13勝17敗的戰績排在西區第12名，遠低於季前預期。即使休賽季簽下明星球員德羅展（DeMar DeRozan）搭配全明星組合福克斯（De'Aaron Fox）與沙波尼斯（Domantas Sabonis），球隊的防守漏洞與三分命中率下降問題仍未解決，導致表現不如理想。

近日，有消息直指當家後衛福克斯對於球隊未來方向感到不安，國王與其續約前景蒙上陰影。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）與史萊特（Anthony Slater）的消息，福克斯的經紀人保羅（Rich Paul）近期造訪沙加緬度，與國王管理層討論福克斯的長期計劃。儘管福克斯尚未提出交易請求，他與團隊正評估國王的競爭力是否符合他長期目標。

福克斯今年10月才拒絕國王提供的三年1.65億美元延長合約，他有資格在本季入選NBA年度最佳陣容之後，爭取一份五年3.45億美元的超級頂薪合約。

然而，如果國王無法在交易截止日前改善陣容或提升戰績，可能會面臨是要交易福克斯還是冒著他在2026年自由轉會風險的艱難抉擇。

聯盟已經有多支球隊正在密切關注福克斯的動向，其中馬刺被認為對福克斯的興趣最為濃厚。報導透露，馬刺計劃將福克斯作為潛在的核心後衛，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）搭檔。馬刺具備充足的薪資空間，可在2026年自由市場中直接爭取簽下福克斯，這對國王來說無疑也將形成一定程度的壓力。

福克斯本季場均可以拿下26.2分6.1助攻5籃板1.7抄截，是聯盟中僅有4位達到此數據的球員之一，其他3人分別是唐西奇（Luka Doncic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與約柯奇（Nikola Jokic）。倘若福克斯進入交易市場，勢必引發多支球隊的爭奪。

福克斯公開表示希望球隊能持續進步並具備高水平競爭力。他曾在訪談中強調，「我想確保我們有能力年復一年地競爭，因為這是我職業生涯的核心目標。」

然而，國王目前面臨的挑戰巨大。本季國王的防守效率僅排聯盟第14名，而三分球命中率則滑落至聯盟第22名。儘管國王整體的進攻效率仍然保持在聯盟前段班，但在關鍵時刻的表現卻頻頻失利，本季9場5分內決勝負的比賽中僅贏下3場。

國王總教練布朗（Mike Brown）表示，球隊需要更多努力去突破現狀。他已經進行了一些調整，例如將蒙克（Malik Monk）拉至先發，但這些改變是否足以扭轉局勢仍有待觀察。

另一方面，有消息傳出，國王選擇補強的潛在目標包括葛蘭特（Jerami Grant）、柯林斯（John Collins）、強森（Cameron Johnson）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等。

福克斯目前仍然是國王的核心，但管理層必須在接下來的交易窗口中迅速行動，以補強陣容並提升競爭力。對於國王來說，穩定福克斯的心態並給出清晰的未來藍圖，是挽留這位全明星後衛的關鍵。隨著賽季進展，國王的每一步決策都將深刻影響福克斯的最終選擇以及球隊的未來命運。