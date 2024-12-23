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NBA／約柯奇大三元攜手穆雷關鍵演出 金塊逆轉送鵜鶘7連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇再度有全能演出。 美聯社
約柯奇再度有全能演出。 美聯社

本季習慣送連敗球隊溫暖的金塊，差點又要讓鵜鶘中止6連敗！但在第三節最多落後17分的他們，靠著約柯奇（Nikola Jokic）上演本季第9次大三元和穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻的重要貢獻，再一次逆轉戰局，歷經延長賽苦戰以132比129勝出，賞給鵜鶘7連敗。

上半場僅拿6分的約柯奇，直到比賽後段才開始加溫，攻下27分13籃板10助攻，生涯大三元累積141次。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）替補上場獲得21分5籃板5助攻3抄截，波特（Michael Porter Jr.）17分8籃板。

穆雷本季雖然進攻狀態起伏甚大，不過在雙方拉鋸的重要時刻，依然能夠展現大心臟。他在第四節剩下8.8秒持球單打命中追平比分的跳投，將比賽拖進延長，並且在延長賽上演關鍵抄截又拿下5分，與約柯奇聯手在第四節和延長賽合砍25分，對鵜鶘造成巨大傷害。

穆雷全場拿下27分8籃板4助攻3抄截，數據顯示，穆雷在近3場比賽的第四節一共拿到39分，真實命中率達73%。

金塊在這場比賽第四節還有11分鐘時已經用完暫停，但仍舊演出大逆轉；加上這場比賽，金塊本季已經累積5次在最後10分鐘落後兩位數分差的困境下成功逆轉，居全聯盟之冠。

金塊贏球後，戰績提升到15勝11敗，勝率超越湖人，排名躍居西區第5。

鵜鶘陣中4人至少得到20分，麥凱倫（C.J. McCollum）得到24分9助攻6籃板，米西（Yves Missi）21分9籃板3阻攻2抄截，墨瑞（Dejounte Murray）17分15助攻8籃板6抄截，比賽後段腳踝扭傷被迫退場的墨菲（Trey Murphy III）則有21分8籃板3助攻的表現。

飽受傷病侵襲的鵜鶘最近24場比賽只拿到2勝，戰績5勝25敗只比巫師好一點。

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