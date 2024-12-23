快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「禿曼巴」身價三級跳 4年合約續留雷霆賺26億

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
卡盧索與雷霆達成續約協議。 路透社
卡盧索與雷霆達成續約協議。 路透社

目前戰績居西區首位的雷霆隊，和「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）完成續約，儘管球團沒有透露合約細節，卡盧索經紀人勞倫斯（Greg Lawrence）透露，這紙走到2028-29年球季的合約是4年8100萬美元（約台幣26.4億）的大約。

卡盧索本季薪資990萬美元，這紙合約讓他身價三級跳，也脫離自由球員市場。

30歲的卡盧索在2016年選秀會落選，他展開職業生涯的第一步就是在雷霆訓練營，也曾效力雷霆的發展聯盟球隊，2017年進入湖人隊後漸漸受到重要，除是紫金軍團2020年冠軍成員，還獲得球迷「禿曼巴」封號；卡盧索2021到22賽季轉戰公牛隊，效力3個賽季後轉戰雷霆，成為球隊重要板凳戰力。

卡盧索是聯盟頂尖防守球員之一，2023年入選年度防守第一隊，今年也入選年度防守第二隊，目前場均1.9抄截寫下生涯新高，抄截榜上也排上第5名，另有5.7分、2.9籃板和2.4助攻；他和多特（Lu Dort）、華勒斯（Cason Wallace）一起打造出雷霆的防守網，目前團隊場均失分103.1分是聯盟最佳，目前22勝5敗戰績更排在西區龍頭。

延伸閱讀

NBA／字母哥超級大三元 公鹿輕取雷霆7戰全勝奪NBA盃冠軍

NBA／公鹿雷霆NBA盃最終決戰 三大勝負關鍵因素

NBA／數據創新高！哈爾特斯坦強化雷霆禁區 出賽期間10戰9勝

NBA／亞歷山大轟32分 雷霆闖進NBA盃冠軍戰對決公鹿

相關新聞

NBA／怒了！送球鞋被攔截 柯瑞生氣發正義之聲

勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）擺脫前一場只靠罰球拿2分的小低潮，昨天碰灰狼隊展現神射，21投10中飆進全場...

NBA／再顯「獨角獸」屬性！溫班亞瑪三分火鍋秀 紀錄獨樹一格

寒流來襲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對拓荒者也大開「麻辣鍋店」應景，僅上場不到30分鐘就以16投8中包含4記三分球、罰球11中10的高效率，豪取30分10阻攻7籃板3助攻，差

NBA／「禿曼巴」身價三級跳 4年合約續留雷霆賺26億

目前戰績居西區首位的雷霆隊，和「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）完成續約，儘管球團沒有透露合約細節，卡盧索經紀人...

NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

目前戰績排東區第4的魔術隊，耶誕節前卻再傳壞消息，前鋒M・華格納（Moritz Wagner）左膝前十字韌帶撕裂，將進行...

NBA／詹姆斯生涯1510場得分上雙 超越賈霸獨居史上第一

洛杉磯湖人3天內2度客場對上國王，靠著詹姆斯（LeBron James）全場32分、7籃板、6助攻，再以103比99獲勝，詹姆斯也完成生涯第1510場單場10分以上，超越賈霸（Kareem Abdul

NBA／熱火第四節大崩盤！魔術主力近全滅 落後25分上演驚天逆轉

昨天主場敗給雷霆的熱火，今天「背靠背」作客奧蘭多。前三節熱火如秋風掃落葉強壓地主，最多贏到25分並帶著22分領先進入決勝期，沒想到這樣的領先優勢居然不夠花。熱火第四節攻守全面崩盤，單節只拿到8分，反被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。