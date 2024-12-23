NBA／「禿曼巴」身價三級跳 4年合約續留雷霆賺26億

目前戰績居西區首位的雷霆隊，和「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）完成續約，儘管球團沒有透露合約細節，卡盧索經紀人勞倫斯（Greg Lawrence）透露，這紙走到2028-29年球季的合約是4年8100萬美元（約台幣26.4億）的大約。

卡盧索本季薪資990萬美元，這紙合約讓他身價三級跳，也脫離自由球員市場。

30歲的卡盧索在2016年選秀會落選，他展開職業生涯的第一步就是在雷霆訓練營，也曾效力雷霆的發展聯盟球隊，2017年進入湖人隊後漸漸受到重要，除是紫金軍團2020年冠軍成員，還獲得球迷「禿曼巴」封號；卡盧索2021到22賽季轉戰公牛隊，效力3個賽季後轉戰雷霆，成為球隊重要板凳戰力。

卡盧索是聯盟頂尖防守球員之一，2023年入選年度防守第一隊，今年也入選年度防守第二隊，目前場均1.9抄截寫下生涯新高，抄截榜上也排上第5名，另有5.7分、2.9籃板和2.4助攻；他和多特（Lu Dort）、華勒斯（Cason Wallace）一起打造出雷霆的防守網，目前團隊場均失分103.1分是聯盟最佳，目前22勝5敗戰績更排在西區龍頭。