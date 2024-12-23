快訊

台積電開高30元 台股早盤漲逾400點

台鐵公司化周年事故不減反增 被酸「台鐵根本沒螺絲」

起火前母子曾爭吵…板橋民宅凌晨惡火3人傷 53歲女全身50%燒傷

NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魔術前鋒M・華格納（右）左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術，本季直接報銷。 美聯社
魔術前鋒M・華格納（右）左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術，本季直接報銷。 美聯社

目前戰績排東區第4的魔術隊，耶誕節前卻再傳壞消息，前鋒M・華格納（Moritz Wagner）左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術，本季直接報銷。

魔術已經少了主將班切羅（Paolo Banchero）和F・華格納（Franz Wagner），兩人都是腹斜肌撕裂，班切羅是10月底受傷，F・華格納是月初成傷兵，不料一個月不到換哥哥也受傷。

27歲的M・華格納是昨天和熱火隊時受傷，他第一節打不到2分鐘就受傷退場，不過魔術第四節上演驚天逆轉，以37：8的瘋狂攻勢扭轉25分落後，以121：114逆轉滅火。

前一天晚上成傷兵的M・華格納，隔天早上進行MRI檢查，確認左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術修復，本季提前結束。

身為魔術重要的板凳戰力，M・華格納場均出賽18分鐘可貢獻12.9分、4.9籃板，本季累積得分372分更是聯盟板凳得分第二高的球員，是最佳第六人熱門人選，但意外傷勢讓他賽季報銷，個人獎項也失之交臂。

延伸閱讀

NBA／溫班亞瑪火鍋店熱賣！平生涯最高10阻攻 馬刺打爆拓荒者

MLB／名人堂全票通過？曾被一朗嗆的資深記者：他有我一票

NBA／里拉德扮第四節先生 公鹿險勝魔術晉級NBA盃4強

NBA／魔術再傷鋒線大將！華格納右側腹斜肌撕裂 面臨無限期缺陣

相關新聞

NBA／怒了！送球鞋被攔截 柯瑞生氣發正義之聲

勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）擺脫前一場只靠罰球拿2分的小低潮，昨天碰灰狼隊展現神射，21投10中飆進全場...

NBA／再顯「獨角獸」屬性！溫班亞瑪三分火鍋秀 紀錄獨樹一格

寒流來襲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對拓荒者也大開「麻辣鍋店」應景，僅上場不到30分鐘就以16投8中包含4記三分球、罰球11中10的高效率，豪取30分10阻攻7籃板3助攻，差

NBA／強勢反彈！柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

前一役僅拿2分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天對灰狼隊復活，全場31分有13分集中在決勝節，包括...

NBA／詹姆斯狂轟32分 湖人三殺國王勇奪3連勝

湖人隊今天客場迎戰國王隊，最後兩分多鐘的10分領先卻出現「劇場」，讀秒階段被追到2分差，戴維斯（Anthony Davi...

NBA／禿曼巴身價三級跳 4年約留雷霆賺26億

目前戰績居西區首位的雷霆隊，和「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）完成續約，儘管球團沒有透露合約細節，卡盧索經紀人...

NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

目前戰績排東區第4的魔術隊，耶誕節前卻再傳壞消息，前鋒M・華格納（Moritz Wagner）左膝前十字韌帶撕裂，將進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。