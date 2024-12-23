NBA／魔術傷兵潮沒結束 華格納哥哥ACL撕裂整季報銷

目前戰績排東區第4的魔術隊，耶誕節前卻再傳壞消息，前鋒M・華格納（Moritz Wagner）左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術，本季直接報銷。

魔術已經少了主將班切羅（Paolo Banchero）和F・華格納（Franz Wagner），兩人都是腹斜肌撕裂，班切羅是10月底受傷，F・華格納是月初成傷兵，不料一個月不到換哥哥也受傷。

27歲的M・華格納是昨天和熱火隊時受傷，他第一節打不到2分鐘就受傷退場，不過魔術第四節上演驚天逆轉，以37：8的瘋狂攻勢扭轉25分落後，以121：114逆轉滅火。

前一天晚上成傷兵的M・華格納，隔天早上進行MRI檢查，確認左膝前十字韌帶撕裂，將進行手術修復，本季提前結束。

身為魔術重要的板凳戰力，M・華格納場均出賽18分鐘可貢獻12.9分、4.9籃板，本季累積得分372分更是聯盟板凳得分第二高的球員，是最佳第六人熱門人選，但意外傷勢讓他賽季報銷，個人獎項也失之交臂。