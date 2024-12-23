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NBA／怒了！送球鞋被攔截 柯瑞生氣發正義之聲
勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）擺脫前一場只靠罰球拿2分的小低潮，昨天碰灰狼隊展現神射，21投10中飆進全場最高31分，第四節還上演1分半獨拿11分的個人秀，率勇士以113：103踢館成功；賽後他又發出正義之聲，護球迷的舉動再度圈粉無數。
10度入選明星賽的柯瑞，賽後將自己的球鞋送給年輕球迷，不料這份耶誕大禮被一位年長球迷試圖攔截，如此畫面還被柯瑞直擊，他直接對著觀眾席大喊，「嘿，不，（把球鞋）給他。」
柯瑞的呼喊也引起其他球迷關注，還有球迷錄下柯瑞的舉動直呼「他們讓我的偶像生氣了」。這段側拍雖沒有錄到最後結果，不過柯瑞要年長球迷將球鞋還給他指定的年輕球迷，成為意外的賽後插曲。
不只賽後寵粉，昨天比賽因籃網調整延遲半小時才開戰，柯瑞等待時間在場邊跳舞的畫面也被鏡頭捕捉。
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