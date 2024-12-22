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NBA／詹姆斯生涯1510場得分上雙 超越賈霸獨居史上第一

中央社／ 綜合報導
詹姆斯再度上演紀錄之夜。 路透社
詹姆斯再度上演紀錄之夜。 路透社

洛杉磯湖人3天內2度客場對上國王，靠著詹姆斯（LeBron James）全場32分、7籃板、6助攻，再以103比99獲勝，詹姆斯也完成生涯第1510場單場10分以上，超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成聯盟第一人。

洛杉磯湖人在2023-24年賽季4場對上沙加緬度國王全都吞敗，不過2024-25年賽季風水輪流轉，包括今天在內雙方前3次交手，全都由湖人取勝，兩隊最後一次例行賽碰頭，將在12月29日的湖人主場。

今天作客的湖人首節就以31比26取得領先，上半場結束仍保有56比53的領先；易籃後雙方命中率都不佳，國王依舊苦苦追分。

終場前12秒，僅以2分領先的湖人，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）竟意外2罰沒進，不過國王沒抓下這個進攻籃板，反而讓里夫斯（Austin Reaves）再度獲得2次罰球，這次穩穩全部罰中，直接帶走比賽。

根據美國媒體統計，這場比賽是詹姆斯生涯第1510場例行賽單場10分以上的比賽，正式超越賈霸的1509場，再度締造另一個NBA史上第一人的紀錄。

不僅如此，詹姆斯目前也以連續第1227場單場得分都破10分，持續寫NBA紀錄，他前一次單場得分個位數，已經要追溯到2007年1月5日對密爾瓦基公鹿的比賽，當時詹姆斯單場僅得8分。

本場比賽湖人首節就發生10次失誤，但後3節僅再出現3次失誤；不過雙方命中率都不高，湖人三分球命中率僅25.7%，主場的國王也只有30%。

詹姆斯近幾年不斷打破賈霸的神人紀錄，20日比賽結束，詹姆斯出賽34分鐘拿下19分、6籃板、7助攻，生涯累積出賽達57471分鐘，超越賈霸的57446分鐘，詹姆斯榮登NBA史上第1人，近2次的紀錄夜，都率領湖人拿下勝利。

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