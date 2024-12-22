NBA／再顯「獨角獸」屬性！溫班亞瑪三分火鍋秀 紀錄獨樹一格

寒流來襲，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對拓荒者也大開「麻辣鍋店」應景，僅上場不到30分鐘就以16投8中包含4記三分球、罰球11中10的高效率，豪取30分10阻攻7籃板3助攻，差一點就可以完成火鍋大三元，不過仍是寫下多項罕見紀錄。

這是溫班亞瑪生涯第2次單場至少送出10次阻攻，是第一位能在這個年齡兩度創下如此表現的球員。此外，自從阻攻列入統計之後，他成為史上第6位單場至少拿到30分10阻攻的球員，前5人分別是歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、羅賓森（David Robinson）、吉爾摩（Artis Gilmore）、霍華德（Dwight Howard）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

ALL TEN OF WEMBY'S REJECTIONS 👽👇



30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.



The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT — NBA (@NBA) 2024年12月22日

其中歐拉朱萬達成過5次，羅賓森則有3次，尚未滿21歲的溫班亞瑪無疑是最年輕的紀錄締造者。目前，溫班亞瑪已經連續62場比賽送出阻攻，持續刷新隊史紀錄，而且近3戰一共拿到92分21次阻攻，是1994年羅賓森以來首見。

溫班亞瑪的「獨角獸」屬性也顯現在一項特殊數據上，他成為史上首位單場至少命中4記三分球和10次阻攻的球員，至於生涯更累積6次單場至少命中4記三分球和賞出5次阻攻。這些隨著他在聯盟的成長，有望創造更多不可思議的紀錄。

不過對於這些個人成就和榮譽，溫班亞瑪沒有太過看重，他認為幫助球隊爭取勝利才是他的動力來源。「我們還沒有獲得季後賽資格，也未曾贏過[任何一輪系列賽，更別說是總冠軍。所以在這個聯盟裡，你想要找到動力並不是一件太難的事情。」