快訊

23歲女月薪40K「一半給家用、6K活存」 網勸買這2檔ETF更賺

台中法布甜稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」！ 遭同業、農友怒轟 負責人急刪影片道歉

酸綠委立院演很大...一張照游淑慧酸：我凝望沒背後發涼？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／熱火第四節大崩盤！魔術主力近全滅 落後25分上演驚天逆轉

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安東尼(左)板凳殺出狂砍35分。 美聯社
安東尼(左)板凳殺出狂砍35分。 美聯社

昨天主場敗給雷霆的熱火，今天「背靠背」作客奧蘭多。前三節熱火如秋風掃落葉強壓地主，最多贏到25分並帶著22分領先進入決勝期，沒想到這樣的領先優勢居然不夠花。熱火第四節攻守全面崩盤，單節只拿到8分，反被魔術狂轟37分，上演不可思議的超級逆轉秀。

魔術的板凳群在安東尼（Cole Anthony）13分的帶動下，單節繳出60.9%命中率，迫使熱火11投僅2中，三分球8投盡墨；魔術充分展現主場威能，下半場殺出65比38的懸殊比分，終場以121比114收下勝利。

考量到魔術一口氣損失班凱羅（Paolo Banchero）、F.華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）三大主力，就連M.華格納（Moritz Wagner）都早早受傷退場，卡特（Wendell Carter Jr.）也是被驅逐出場，魔術在如此劣勢下依然大逆轉實屬不易。

根據統計，魔術從25分落後翻盤成功，追平隊史最大分差逆轉紀錄；前一次已經要追溯到1989年11月8日的比賽，當時他們對手是克里夫蘭騎士。

此外，過去5年當球隊帶著至少22分領先進入第四節的情況，一共出現過796次，包含季後賽在內，他們的戰績是796勝0敗。

「你真的沒辦法解釋，」魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）賽後說，「我從沒見過這種情況，在我進入聯盟的這些年裡也沒見過，特別是在我們開局還經歷了那麼多意外之後。」

魔術多名主力均休兵，仍上演不可思易逆轉秀。 美聯社
魔術多名主力均休兵，仍上演不可思易逆轉秀。 美聯社

扛下進攻重任的安東尼，即使近況欠佳，仍繳出35分9助攻8籃板的全能數據，其中下半場獨拿27分，成了逆轉戰局的功臣之一；凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）拿下24分，畢塔吉（Goga Bitadze）18分13籃板

此戰巴特勒（Jimmy Butler）缺席，阿德巴約（Bam Adebayo）拿下23分，赫洛（Tyler Herro）22分6籃板5助攻，洛齊爾（Terry Rozier）也有23分進帳，但3人在第四節一中只得到4分，導致熱火完全陷入被動狀態。

「這真的是很慘痛的教訓。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後無奈地說。

史波史特拉說，「這就是現代NBA，是吧？領先20分的情況已經和10年前不一樣了，你必須確保終結掉比賽才行。」

阿德巴約則表示：「我們在大幅領先之後就鬆懈了，我認為這就是籃球比賽的因果報應。」先前打出4連勝的熱火，近期苦吞3連敗，至於魔術則是中止3連敗。

相關新聞

NBA／強勢反彈！柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

前一役僅拿2分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天對灰狼隊復活，全場31分有13分集中在決勝節，包括...

NBA／詹姆斯狂轟32分 湖人三殺國王勇奪3連勝

湖人隊今天客場迎戰國王隊，最後兩分多鐘的10分領先卻出現「劇場」，讀秒階段被追到2分差，戴維斯（Anthony Davi...

NBA／溫班亞瑪火鍋店熱賣！平生涯最高10阻攻 馬刺打爆拓荒者

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再開啟火鍋店，面對拓荒者隊，他只出賽30分鐘就繳出30分...

NBA／熱火第四節大崩盤！魔術主力近全滅 落後25分上演驚天逆轉

昨天主場敗給雷霆的熱火，今天「背靠背」作客奧蘭多。前三節熱火如秋風掃落葉強壓地主，最多贏到25分並帶著22分領先進入決勝期，沒想到這樣的領先優勢居然不夠花。熱火第四節攻守全面崩盤，單節只拿到8分，反被

NBA／復仇公牛3天不晚！泰托姆飆43分大三元 狂寫罕見紀錄

前一戰在主場敗給公牛的塞爾蒂克，吞下本季最慘敗仗，不僅如此，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還因為怒轟裁判遭聯盟罰款35000美元。這口氣讓衛冕軍可說是難以下嚥，在今天前往芝加哥作客的過程中完

NBA／勇士灰狼戰被迫延遲半小時開賽 「兇手」竟是他！

勇士隊和灰狼隊今天在灰狼主場標靶中心進行本季第3度交手，原訂台灣時間早上9點整展開的比賽，卻因調整籃網整整延遲半小時，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。