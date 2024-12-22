NBA／熱火第四節大崩盤！魔術主力近全滅 落後25分上演驚天逆轉
昨天主場敗給雷霆的熱火，今天「背靠背」作客奧蘭多。前三節熱火如秋風掃落葉強壓地主，最多贏到25分並帶著22分領先進入決勝期，沒想到這樣的領先優勢居然不夠花。熱火第四節攻守全面崩盤，單節只拿到8分，反被魔術狂轟37分，上演不可思議的超級逆轉秀。
魔術的板凳群在安東尼（Cole Anthony）13分的帶動下，單節繳出60.9%命中率，迫使熱火11投僅2中，三分球8投盡墨；魔術充分展現主場威能，下半場殺出65比38的懸殊比分，終場以121比114收下勝利。
考量到魔術一口氣損失班凱羅（Paolo Banchero）、F.華格納（Franz Wagner）、薩格斯（Jalen Suggs）三大主力，就連M.華格納（Moritz Wagner）都早早受傷退場，卡特（Wendell Carter Jr.）也是被驅逐出場，魔術在如此劣勢下依然大逆轉實屬不易。
根據統計，魔術從25分落後翻盤成功，追平隊史最大分差逆轉紀錄；前一次已經要追溯到1989年11月8日的比賽，當時他們對手是克里夫蘭騎士。
此外，過去5年當球隊帶著至少22分領先進入第四節的情況，一共出現過796次，包含季後賽在內，他們的戰績是796勝0敗。
「你真的沒辦法解釋，」魔術主帥莫斯利（Jamahl Mosley）賽後說，「我從沒見過這種情況，在我進入聯盟的這些年裡也沒見過，特別是在我們開局還經歷了那麼多意外之後。」
扛下進攻重任的安東尼，即使近況欠佳，仍繳出35分9助攻8籃板的全能數據，其中下半場獨拿27分，成了逆轉戰局的功臣之一；凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）拿下24分，畢塔吉（Goga Bitadze）18分13籃板
此戰巴特勒（Jimmy Butler）缺席，阿德巴約（Bam Adebayo）拿下23分，赫洛（Tyler Herro）22分6籃板5助攻，洛齊爾（Terry Rozier）也有23分進帳，但3人在第四節一中只得到4分，導致熱火完全陷入被動狀態。
「這真的是很慘痛的教訓。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後無奈地說。
史波史特拉說，「這就是現代NBA，是吧？領先20分的情況已經和10年前不一樣了，你必須確保終結掉比賽才行。」
阿德巴約則表示：「我們在大幅領先之後就鬆懈了，我認為這就是籃球比賽的因果報應。」先前打出4連勝的熱火，近期苦吞3連敗，至於魔術則是中止3連敗。
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