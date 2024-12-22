NBA／復仇公牛3天不晚！泰托姆飆43分大三元 狂寫罕見紀錄
前一戰在主場敗給公牛的塞爾蒂克，吞下本季最慘敗仗，不僅如此，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還因為怒轟裁判遭聯盟罰款35000美元。這口氣讓衛冕軍可說是難以下嚥，在今天前往芝加哥作客的過程中完全宣洩，以123比98狠狠痛擊對手。
泰托姆（Jayson Tatum）全場24投16中，狂砍賽季新高43分，外加16籃板10助攻，達成生涯第3次大三元，成為自1992年「大鳥」柏德（Larry Bird）之後，首位在例行賽單場至少拿到40分大三元的塞爾蒂克球員。
另一方面，泰托姆還轟進了9記三分球，成為2016年的哈登之後首位單場至少獲得40分15籃板10助攻9顆三分球的球員。值得一提的是，泰托姆此戰的真實命中率高達86%，展現驚人效率。
塞爾蒂克強勢反彈，將公牛團隊命中率壓在37.8%，也是本季第3次得分低於100分；至於前一戰飆出36分的拉文（Zach LaVine），同樣也在綠衫軍的控制下，只拿到14分。
「教練總是試著讓我去掌控比賽，增強在球隊中的影響力，讓隊友變得更出色。」泰托姆賽後表示。
波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到22分7籃板2抄截2阻攻，布朗（Jaylen Brown）19分；哈勒戴（Jrue Holiday）達成生涯1000場出賽的里程碑，現役第15人達標。
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