快訊

卓榮泰地方自行面對天災論惹議 觀光業者：舉例不恰當

台北101跨年煙火以棒球之奪冠為主軸 賈永婕粉專搶先曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／強勢反彈！柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞從上一戰只拿2分的窘境強勢反彈，第四節連續外線轟炸灰狼。 法新社
柯瑞從上一戰只拿2分的窘境強勢反彈，第四節連續外線轟炸灰狼。 法新社

前一役僅拿2分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天對灰狼隊復活，全場31分有13分集中在決勝節，包括1分半內連飆3記三分彈的神準演出，率隊頂住灰狼反撲，以113：103拿下勝利，也中止近期3連敗。

柯瑞前一場碰灰熊隊全場7投盡墨，只靠罰球拿2分，今天出戰灰狼上半場也持續找手感，第四節終於找到準星，先在3分37秒投進外線，接續完成2罰後再連飆進2記三分彈，一人在1分半內連拿11分，助隊打出11：2攻勢，從原本2分領先擴大到107：96；讀秒階段他2罰俱中再下保險分，以單節13分的個人秀澆熄灰狼反撲氣焰。

第四節三分球4投3中的柯瑞，全場外線16投7中攻下全場最高31分外帶10助攻，今天先發出賽的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有15分、9籃板，助勇士終止連敗。

灰狼開賽慢熱，首節僅拿15分，半場陷入37：50落後，下半場進攻雖回溫，第三節灌進38分下回到比賽，第四節禁區大將戈貝爾（Rudy Gobert）進球後後一度以1分反超，但最後關頭沒能守住柯瑞，吞下主場2連敗。

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高19分但20投僅6中，板凳出發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）也拿下19分，戈貝爾18分、12籃板。

延伸閱讀

NBA／勇士灰狼戰被迫延遲半小時開賽 「兇手」竟是他！

NBA／輸灰熊51分創勇士隊史第4慘 柯瑞樂觀：每年都會遇一次

NBA／柯瑞只靠罰球拿2分寫個人生涯最慘 與格林寫不名譽紀錄

NBA／柯瑞0進球僅得2分！施羅德勇士首秀慘敗灰熊51分

相關新聞

NBA／強勢反彈！柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

前一役僅拿2分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天對灰狼隊復活，全場31分有13分集中在決勝節，包括...

NBA／詹姆斯狂轟32分 湖人三殺國王勇奪3連勝

湖人隊今天客場迎戰國王隊，最後兩分多鐘的10分領先卻出現「劇場」，讀秒階段被追到2分差，戴維斯（Anthony Davi...

NBA／溫班亞瑪火鍋店熱賣！平生涯最高10阻攻 馬刺打爆拓荒者

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再開啟火鍋店，面對拓荒者隊，他只出賽30分鐘就繳出30分...

NBA／復仇公牛3天不晚！泰托姆飆43分大三元 狂寫罕見紀錄

前一戰在主場敗給公牛的塞爾蒂克，吞下本季最慘敗仗，不僅如此，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）還因為怒轟裁判遭聯盟罰款35000美元。這口氣讓衛冕軍可說是難以下嚥，在今天前往芝加哥作客的過程中完

NBA／勇士灰狼戰被迫延遲半小時開賽 「兇手」竟是他！

勇士隊和灰狼隊今天在灰狼主場標靶中心進行本季第3度交手，原訂台灣時間早上9點整展開的比賽，卻因調整籃網整整延遲半小時，「...

NBA／追趕裁判遭罰款 綠衫軍教頭要付百萬台幣

塞爾蒂克隊昨天輸給公牛隊，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後試圖質疑裁判判決，今天遭聯盟罰款35000美金（約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。