NBA／溫班亞瑪火鍋店熱賣！平生涯最高10阻攻 馬刺打爆拓荒者

馬刺隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天再開啟火鍋店，面對拓荒者隊，他只出賽30分鐘就繳出30分外帶10阻攻的「雙10」數據，率隊以114：94留下主場勝利，單場10阻攻也追平生涯最佳，不過差距擴大下，他第四節還剩下8分半就下場休息，差3籃板錯過「大三元」。

上季以全票獲得年度新人的溫班亞瑪，菜鳥年就曾締造27分、14籃板、10阻攻的特別「大三元」，今年剛開季碰快艇隊也有過單場9阻攻紀錄。今天碰拓荒者，他上半場就搧出6記麻辣鍋，加上外線也開火，助隊半場就握有60：44領先；馬刺下半場持續拉開比分，溫班亞瑪第四節開節不到3分就賞出單場第10記阻攻，讓主場球迷響起一陣歡呼。

ALL TEN OF WEMBY'S REJECTIONS 👽👇



30 points.

10 blocks.

7 rebounds.

4 threes.



The first player in NBA history age 20 or younger to record multiple games of 10+ blocks! pic.twitter.com/v95tWB0QgT — NBA (@NBA) 2024年12月22日

最後8分半溫班亞瑪就已下場，當時馬刺仍握有95：75領先，最終也已114：94擊退拓荒者。

完成生涯第2次單場10阻攻的溫班亞瑪，全場16投8中加上罰球線11罰10中，上場30分鐘就攻下全場最高30分外帶7籃板和3助攻，他單場三分球8投4中，生涯三分球命中率也突破200球大關。

拓荒者以夏普（Shaedon Sharpe）25分最高，球隊仍吞下近8戰的第7敗。