NBA／勇士灰狼戰被迫延遲半小時開賽 「兇手」竟是他！

勇士隊和灰狼隊今天在灰狼主場標靶中心進行本季第3度交手，原訂台灣時間早上9點整展開的比賽，卻因調整籃網整整延遲半小時，「始作俑者」還是勇士球星庫明加（Jonathan Kuminga），賽前熱身他「掛」在籃框上，才造成一連串插曲，也讓兩支球隊和球迷多等待了半小時。

JK might have been the culprit behind tonight’s lengthy delay 😬 pic.twitter.com/UenWxKmHt2 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年12月22日

意外的賽前插曲出現在比賽前，球網狀況讓工作人員重新調整，不料一再嘗試都沒成功，直到第五次修補才終於成功。完成後不只球迷發出歡呼，連勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在內的兩隊球員都一起鼓掌。

Tip-off in Minnesota has been delayed due to an apparent issue with a net 😅 pic.twitter.com/N2knrcxe7w — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年12月22日

勇士和灰狼台灣時間12月9日的對決，勇士靠兩大球星柯瑞和格林（Draymond Green）領軍，主場114：106留下勝利，格林節末飛身灌籃後還比出柯瑞招牌的「睡覺」慶祝手勢，不過格林今天因腳踝傷勢缺陣。

回到主場的灰狼，經過賽前調整籃網插曲，上半場找不到準星，首節只拿15分，第二節前6分鐘更是一分未得，靠5分38秒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）外線破網第二節終於進球，半場打完陷入37：50落後。