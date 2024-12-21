NBA／巴特勒只打7分鐘就傷退 熱火主帥：今天比賽很復古

熱火今天主場迎戰雷霆，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）僅出戰7分鐘就扭傷左腳退場，後續又因腸胃不適沒有再回場。即便「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）強砍28分，但仍不敵威廉斯（Jalen Williams）全場最高33分和亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）25分，最終以97：104吞下2連敗。

今天的比賽雙方從開局就不斷拉鋸，但巴特勒僅出場7分14秒，就在一波爭搶球權中扭到左腳踝退場，隨後沒有再回歸。而老大哥的離開並沒有澆熄熱火，眾將靠著防守和團隊進攻，半場結束以47：50緊咬雷霆。

Erik Spoelstra on Jimmy Butler being ill before the game.



“If guys say they can go, we’re going…” #HeatNation pic.twitter.com/DhamlZVHoG — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 2024年12月21日

易籃再戰，熱火雖一度打出12：0攻勢反超比分，但亞歷山大和威廉斯分別跳出來回應。決勝節威廉斯更是完全接管戰局，單節貢獻13分外，還在終場前命中殺死比賽的關鍵三分，最終熱火以97：104不敵雷霆。雷霆近期拉出一波7連勝，排名也躍居聯盟第2，緊追騎士之後。

賽後，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）肯定雷霆紮實的防守，再來也盛讚子弟兵在沒有巴特勒的情況仍然盡力將細節做到位，才沒有讓分差拉開，「對方防守很好，但我們也是，今天的比賽很有復古的感覺，雙方在攻防兩端都盡全力，但他們顯然更活躍一些。我們在細節上一定還能做得更好，並且已經接近完美了，但在最後3到4分鐘不太穩定，比較可惜。」

除了比賽表現，巴特勒的病情也受到關注。他在第一節雖然是腳踝扭傷退場，但後續的腸胃問題令人不解，對於是不是在賽前就已經生病，史波斯特拉先是回應「沒有想過這個可能性」，但他隨即又說：「不，如果他們說可以，我們就會馬上走。」而這句話有可能是巴特勒在賽前說的，表示若球團允許他會馬上離開，恐怕與身體不適有關。