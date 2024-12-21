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NBA／傳太陽有意拿他交易熱火「士官長」比爾：只是傳言

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾(上)、巴特勒(下)。 美聯社
比爾(上)、巴特勒(下)。 美聯社

太陽隊去年發動交易得到比爾（Bradley Beal），與杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）組成三巨頭，不過太陽上季季後賽首輪就被淘汰。如今有傳聞指出，太陽想用比爾換來熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），比爾也說明內心想法。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）日前爆料，太陽有意巴特勒，同時是巴特勒願意去的球隊。不過比爾的合約中有交易否決權，必須他點頭才能成行，因此外界都很好奇他的想法。

對此，比爾今天接受訪時表示，「除非他們其中一個人（太陽高層）來找我說點什麼，否則這些都只是傳言。我是太陽隊的一員，我在這裡，穿著這件球衣。」

比爾坦言以前很愛看網路留言，「我現在不會在意這些事，每個人都會對某些事發表意見，都希望自己喜歡的球員，能和另一位他們喜歡的球員一起打球，但這些只是噪音。」

Bradley Beal Devin Booker Jimmy Butler Kevin Durant 太陽 熱火

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