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NBA／挽救收視率！明星賽新制上路 戴維斯直言：我不喜歡

聯合新聞網／ 綜合外電報導
戴維斯對於明星賽新制有意見。 路透社
戴維斯對於明星賽新制有意見。 路透社

為了挽救日趨低迷的明星賽觀感，聯盟最近宣布今年將會採錦標賽的模式，將24位球星分成3支8人隊伍，加上從新秀挑戰賽中的冠軍球隊，組成4支球隊進行小型淘汰賽，不再是過去的「東、西對決」或「隊長選人」。每場比賽40分封頂、不計時間的方式，希望提升對抗性和刺激度。

詹姆斯（LeBron James）對此表示：「必須做些改變。過去幾年的全明星賽並不理想，大家都看得出來。」他認為比賽需要更多競爭性，避免像上賽季那樣打出211比186的高比分，但幾乎沒有防守和對抗。

儘管沒有更進一步評論對於明星賽改制的想法，但詹姆斯仍抱持開放的態度：「我們到時候看看效果如何，任何改變都會引發不同的反饋。」

至於9次入選明星賽的隊友戴維斯（Anthony Davis）則坦言不太認同這樣的新模式，顯然對於新賽制不以為然，直言：「我不是很喜歡。」

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