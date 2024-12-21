NBA／NBA盃奪冠不開香檳專注例行賽 公鹿仍慘遭騎士痛宰

密爾瓦基公鹿今天在少了里拉德（Damian Lillard）情況下，儘管「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）狂飆33分，最終仍以101比124不敵克里夫蘭騎士，在NBA盃摘冠後首戰就以輸球收場。

公鹿在奪得NBA盃冠軍後休兵2天，今天客場出戰聯盟龍頭的騎士，里拉德（Damian Lillard）因小腿拉傷缺陣，也讓公鹿外圍火力疲弱，半場14投僅4中。

反觀身為聯盟本季團隊三分球最準的騎士，前2節22投10中，其中次節就占7顆、單節轟下40分，半場打完以69比51領先。

騎士第三節末段更趁公鹿熄火，跨節打出一波18比4攻勢，將比分拉大至30分以上，也讓這場比賽勝負提前底定。

騎士團隊三分球命中率逾42%，全場飆進20顆三分球，米契爾（Donovan Mitchell）、韋德（DeanWade）、葛蘭德（Darius Garland）包辦11顆，全隊6人得分雙位數，以密契爾斬獲27分最佳。

騎士戰績以24勝4敗穩居聯盟龍頭，近8場比賽就贏7場，其中主場戰績更是15勝1敗，而先前因腳踝和臀部傷勢缺陣的史特魯斯（Max Strus）則迎接本季首秀，替補出賽19分鐘，拿下9分，也為騎士更添利多。

公鹿的先發5人中格林（AJ Green）、傑克森（Andre Jackson Jr.）得分掛蛋，而安戴托昆波拿下全隊最高33分，外加14籃板，依舊孤掌難鳴。

先前公鹿在NBA盃奪冠後並未開香檳慶祝，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）當時透露，是因為與助理教練漢姆（Darvin Ham）討論過，希望記取上季洛杉磯湖人經驗，專注在剩餘賽事。

面對在NBA盃結束後首戰，公鹿就以23分差落敗，瑞佛斯表示，今天團隊球的流動太少，必須打得更有組織性，否則很難贏球。