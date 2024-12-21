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NBA／安比德帶面罩歸隊飆34分 率隊退黃蜂後明天續輪休

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在因為鼻竇骨折缺席一場比賽後，76人隊一哥安比德（Joel Embiid）在今天與黃蜂隊之戰歸隊，且單場拿下34分外帶9助攻、5籃板，幫助76人以108：98，本季第四度擊敗黃蜂。

本賽季飽受傷病所苦的76人三巨頭，其中球隊一哥安比德在日前因為鼻竇骨折缺陣，不過今天與黃蜂之戰他也戴上防護面罩歸隊，並且在與黃蜂之戰展現全能身手，他全場出手24次命中12球，投籃感覺絲毫沒有受到面罩影響，攻下全場最高的34分且還有9助攻演出。

除了安比德外，76人馬克西（Tyrese Maxey）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）今天同樣火力全開，分別拿下23分與22分，三人合力攻下79分，至於喬治（Paul George）則是在隊友手感火燙的情況下轉入助攻模式，雖然他全場僅有12投2中拿下5分，但另有10籃板、8助攻表現，76人也在一路領先黃蜂的情況下，本季4度交手都拿下勝利。

談到安比德復出首戰的好表現，76人總教練諾斯（Nick Nurse）賽後說：「我覺得他狀況看起來不錯，很顯然起步雖然有點緩慢，但他隨後就開始進入得分狀態，且還送出很多次助攻，尤其是在比賽的早期，這讓他的狀態看起很不錯。」不過76人基於保護安比德的立場，他將在明天與騎士隊的背靠背賽事缺陣。

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