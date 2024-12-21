NBA／河村勇輝發展聯盟狂砍27分 寫旅美生涯新猷

灰熊昨天以51分領先血洗勇士，創下本季聯盟分差新高。而發展聯盟曼菲斯疾行日籍後衛河村勇輝也在冬季展示會對上風城公牛的比賽中，繳出旅美生涯新高27分，和前隊友們慶祝紀錄之夜。

發展聯盟冬季展示會是發展聯盟相當重要的賽事，目的是為了挖掘潛力球員，因此NBA大部分球隊都會派出人員觀看比賽。而河村勇輝也把握住機會，全場18投11中砍下27分外帶5籃板6助攻，雖然球隊以104：109輸掉比賽，但他也寫下旅美生涯新猷。

The game moves at Yuki speed, we’re all just catching up. 😮‍💨🔥



5’8” Yuki Kawamura was just COOKING at the NBA G League Winter Showcase and dropped 27 PTS, 6 AST, 5 REB and 2 steals. @nbagleague @MemphisHustle @KawamuraYuki #WinterShowcase pic.twitter.com/mdIWscHyue — SLAM (@SLAMonline) 2024年12月20日

河村勇輝從開局就火力全開，在突破上籃後用一記轉身後仰跳投拿下開門紅，後續也不斷衝擊籃框，第一節就拿下10分2助攻，並且5次出手全數命中。雖然次節外線出手盡墨，半場仍貢獻全隊最高12分，可惜在對手杜阿爾特（Chris Duarte）單節11分發威下，疾行以41：51落後公牛。

易籃再戰，河村勇輝找回準心外，也開始穿針引線串聯隊友，比分來到70：73，不過對手始終有回應。直到末節勝2分25秒時，河村飆進中距離將比分追至1分差，但全隊卻檔不住杜阿爾特，最終疾行以5分差敗下陣來。雖然輸掉比賽，但河村也在重要的比賽中打出好成績，用自己的方式與前隊友共慶紀錄之夜。