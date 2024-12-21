NBA／怒批灰狼貧攻問題！愛德華心態炸裂怨「每次切入都有4人堵我」
相比昨天前當家唐斯（Karl-Anthony Towns）狂砍32分20籃板，用實際行動告訴球團應該「留下我」，灰狼現任一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）就慘上不少，全場遭到嚴防死守僅得17分，也讓他在賽後抱怨球隊貧攻導致無法吸引防守，「每次切入都有4個人堵住我」。
「我們進攻毫無特色，」在灰狼以107：133遭尼克痛宰後，愛德華無奈說道：「讓我和藍道（Julius Randle）投一堆球就是我們進攻時唯一做的事情，其餘的什麼都不知道。」他進一步解釋這不全然是教練團的問題，而是隊友們也需要了解自己在場上的角色，「教練把我們放在對的位置上，但我們沒有在做對的事。」
愛德華本季已經不止一次抱怨灰狼貧攻問題嚴重，這一切也情有可原。自從唐斯離隊後，球隊進攻效率下滑至聯盟第20名，半場效率也下滑至17名，並且總教練芬奇（Chris Finch）使用最多的單打戰術每回合也僅能攻下0.77分。每當戰術失利，最終就會落得讓愛德華打爛仗拆彈的結果。
「如果沒有切入空間，我就什麼也做不到。」愛德華說道：「每當我試圖切入，就有4個人堵住我，在這個情況下真的什麼都做不了。」
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