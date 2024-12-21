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NBA／公鹿奪冠後氣力放盡 米契爾27分率騎士對戰3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在NBA盃決賽擊敗雷霆隊奪冠後，公鹿隊今天回度主場出戰騎士隊卻在防守端遭遇嚴苛挑戰，騎士在全場6人得分上雙，其中米契爾（Donovan Mitchell）單場進帳27分領軍下，以124：101賞給新科季中錦標賽冠軍公鹿敗仗。

公鹿日前在NBA盃殺進到冠軍賽，並靠著雙槍安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）的好表現，成為繼去年的湖人隊後，史上第二支季中錦標賽冠軍。

不過今天公鹿回到主場出戰騎士，在里拉德缺陣的情況下也陷入苦戰，公鹿本賽季前兩次與騎士交手都以些微差距輸球，兩場比賽合起來只輸掉3分，不過今天公鹿卻在防守端全面崩盤，上半場就被騎士轟下69分，並且在第四節前段一路落後達到36分，最終騎士也以23分差距贏球，本季3度交手公鹿都拿下勝利。

騎士今天在進攻端百花齊放，共投進20顆三分球，其中米契爾上場27分鐘就拿下27分外帶6助攻，至於韋德（Dean Wade）、葛蘭德（Darius Garland）則各投進4顆三分球分別拿下15分與16分，而本季首度出賽的史特魯斯（Max Strus）在19分鐘上場時間內也攻下9分。

反觀公鹿今天在少了里拉德的情況下，先發球員進攻火力盡失，僅有安戴托昆波攻下33分、14籃板維持水準，但格林（AJ Green）、傑克森（Andre Jackson Jr.）兩位先發球員合計出手9次全落空，皆是一分未得。

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