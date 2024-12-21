NBA／爭取「白魔獸」？勇士近況慘澹 潛力新星傳上交易談判桌

如果現在說勇士開季傲視全聯盟，恐怕不會有人敢相信。在昨天以51分差慘遭灰熊血洗後，這支「奪冠勁旅」已經收下近11戰中的第9敗，以14勝12敗坐落西區第10。這也讓球團開始改變方針，決定將陣中年輕核心如庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等，放上交易談判桌。

根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）報導，季中錦標賽輸給火箭後，勇士開始加強在交易市場的行動。事實上，他們早在休賽季就動作頻頻，試圖簽下大咖球星和當家柯瑞（Stephen Curry）聯手，但因為不肯將潛力新秀放入包裹，最後交易總是差上臨門一腳。

隨著庫明加的不穩定、穆迪的角色定位遭稀釋和波傑姆斯基的撞牆期出現，這次勇士球團有些等不了了。「這件事必須要能改變球隊的比賽軌跡，」總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在6月受訪時分享了他對交易陣中年輕核心的看法，6個月後的現在，當再次接受訪問時他則說道：「我們（勇士球團）一直很積極，你必須一直評估捨與得，但只要能讓球隊變好，我們就會這麼做。」

至於哪位球星可能成為目標，席格爾認為熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）會是勇士「最愛的」交易對象，不過在施羅德（Dennis Schroder）近期加入金洲後，球團可能將目標轉向禁區深度的補強。《富比士》記者希德利（Evan Sidery）爆料，勇士日前已經和公牛聯繫，討論「白魔獸」佛西維奇（Nikola Vucevic）近況，答案或許會在兩者之間出現。