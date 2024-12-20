NBA／「大三分時代」引發熱議 詹姆斯：我們投了太多該死的三分球

身為聯盟資歷最深的球星，詹姆斯（LeBron James）可說是歷經不同時期的聯盟變革乃至於整體比賽球風的變化。近期當被問到對於NBA明星賽改制的看法時，詹姆斯卻將話題延伸至同樣引發討論的的聯盟「大三分時代」話題，直言比起明星賽賽制的改變，整個聯盟三分球出手的氾濫更值得深思。

數據顯示，近年來NBA各隊的三分出手數量不斷飆升。2015-16球季以勇士隊為例，每場平均31.6次三分出手在當年已是聯盟之最，但放在本季竟僅能排名倒數第二。塞爾蔕克本季每場平均51.1次三分出手，若持續下去，將打破先前所有紀錄。此外，本季已有13支球隊的三分出手數刷新隊史紀錄。

支撐如此三分球大量出手的基礎還是反映在球場勝負上，將外線運用發揮淋漓盡致的塞爾蒂克，上個賽季橫掃聯盟勇奪總冠軍。

而數據更表明了，本季只要在三分出手或命中數量上壓制對手，球隊勝率就大幅提升。當球隊比對手投更多三分球、命中更多三分球，勝率明顯攀升，甚至在比對手多中10顆三分的情況下，勝率高達100%。

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前在NBA盃冠軍賽前坦言，聯盟已經針對比賽風格進行多方討論，不單純是三分問題，而是整體進攻多元性、球員技能展現以及球迷反應都需考量。

針對這樣的「大三分時代」，就連過往不以外線見長的詹姆斯，近幾年的出手次數和命中數都有所提升，上季的三分命中率更達到生涯最佳41.0%。

但詹姆斯受訪時仍直言：「現在整個聯盟投了很多該死的三分球，這比明星賽如何改制更加值得討論。」他強調，目前聯盟普遍以三分球為主要進攻手段的趨勢，已經到了需要認真面對的程度。

對於明星賽賽制的新變革，詹姆斯表示：「必須做些改變，很明顯過去幾年的明星賽並沒有很好。」他認為比賽需要更多競爭性，避免像上賽季那樣打出211比186的高比分，但幾乎沒有防守和對抗。

詹姆斯對新賽制抱持開放態度：「我們到時候看看效果如何，任何改變都會引發不同的反饋。」