NBA／綠衫軍教頭談技術犯規衝突 幽默回「只是想祝裁判聖誕快樂」

塞爾蒂克今天主場交手公牛，在最後5分鐘裁判戴因（Van Duyne）狂吹3次技術犯規，讓教練馬祖拉（Joe Mazzulla）相當不滿，比賽結束更是直接衝上前理論，好在助理教練及時勸阻才沒釀禍。賽後記者會時他還原當下經過，並表示自己只是想說聲「聖誕快樂」。

The refs in the last 5 minutes tonight:



3 Technicals

2 missed calls

1 Merry Christmas from Joe Mazzulla



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pic.twitter.com/c3lFHQcU5n — 𝕮𝖊𝖑𝖙𝖎𝖈𝖘 𝕲𝖑𝖔𝖇𝖊 ☘️ (@CelticsGlobe) 2024年12月20日

情況發生在第四節，最後5分鐘左右時的一波進攻中，馬祖拉向戴因表達吹判問題，結果直接收到技術犯規，緊接著布朗（Jaylen Brown）和泰托姆（Jayson Tatum）也輪流吃下技術犯規。最終塞爾蒂克以108：117不敵公牛，馬祖拉的不滿也積累至極限，比賽一結束就衝上前理論，助理教練雖然及時拉住但他仍然透過言語表達不滿。

賽後記者會時馬祖拉被問到當下對戴因說了什麼，他則是神情嚴肅的回答出意想不到的答案：「我只是很久沒見到他（戴因），所以就說了聖誕快樂。因為我不確定假期前是否能見到他，所以我不想讓這個能祝賀他們和他們家人的好機會溜走。」