NBA／溫班亞瑪狂寫紀錄！「自導自演」暴扣 隊友驚：是在後院打球嗎？

馬刺天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在對老鷹的比賽中再次展現超凡天賦，全場豪取42分，其中18分集中在第四節和延長賽，率領球隊以133比126勝出，過程中也創下罕見紀錄。

溫班亞瑪此役19投11中，三分球11投6中，以20歲的年齡成為NBA史上首位單場投進7記三分球，並且至少拿到6籃板、5助攻和4阻攻的球員。此外，他在最近兩場比賽合計拿下超過60分、10助攻與10阻攻，與安比德（Joel Embiid）和唐斯（Karl-Anthony Towns）成為21世紀以來NBA唯3達此壯舉的球員。

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馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）賽後讚賞道：「今晚比賽，他用積極正面方式展現了自己的企圖心和意志力。他的身材優勢結合決心，讓他能夠做到自己想做的事情，沒有什麼可以阻擋他。」

在延長賽中，溫班亞瑪包辦馬刺所得13分之中的8分，包括剩下1分52秒時接獲保羅（Chris Paul）的助攻命中29呎三分球，逆轉戰局；之後強森和保羅（Chris Paul）又補上5分，確保勝利。這是溫班亞瑪生涯第3次至少拿到40分，名人堂後衛帕克（Tony Parker）並列隊史第8。

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此戰是馬刺本季首度全員健康出賽，瓦賽爾（Devin Vassell）重返先發，菜鳥卡瑟爾（Stephon Castle）回到替補。瓦賽爾三分球7投5中，得到23分，保羅12分8助攻7籃板4抄截；馬刺利用對手23次失誤拿下35分。

「看到隊友們終於全數健康上場，令人如釋重負。比賽前我們還在擔心誰能打，但終於等到這一刻了。」溫班亞瑪賽後表示。

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第四節關鍵時刻，溫班亞瑪3分多鐘內參與球隊連續11分中的9分。其中最令人驚豔的是他一段即興表演，將球往籃板一拋，再高高跳起完成雙手暴扣，自拋自灌的精彩表現，讓隊友們賽後驚嘆不已。

「尤其是他自己把球丟到籃板上再灌進去的那一球，我心想，『這是在NBA還是在後院打球？』」瓦賽爾說。

保羅也表示「當時我還以為他要傳給籃下的隊友，但結果他把球拋向籃板自補灌籃。簡直太狂了！每晚他都會做出讓人驚嘆的事，這就是為何外界一直談論他。」

「有時候，你就會有這種感覺，」溫班亞瑪表示，「我們對於防守的閱讀和進攻空間的處理讓這一切變得可能。」

馬刺近4戰取得3勝，戰績來到14勝13敗，排名提升到西區第11。