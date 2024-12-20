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NBA／輸灰熊51分創勇士隊史第4慘 柯瑞樂觀：每年都會遇一次
勇士隊今天以93：144慘遭灰熊隊痛宰，輸51分創隊史第4慘紀錄。不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）樂觀表示，沒有因此感到恐慌。
勇士曾在1971-72賽季輸給湖人63分，2020-21賽季輸暴龍隊53分，今年3月4日被塞爾蒂克隊痛宰52分，今天輸灰熊排隊史第4多。
柯瑞全場7投0中，只靠罰球拿下2分，不過他受訪時樂觀表示，「我們每年都會遇到這種被痛宰的比賽一次，但我更喜歡現在的氛圍。」
柯瑞解釋，「我會這樣說，是因為我真心認為我們現在表現更強，比今天展現出來的更好。我不愛用『恐慌』這個詞，要接受目前處境，重新振作，想辦法改變賽季走向。」
「恐慌代表你沒有答案，但我認為我們有答案，只是可能需要更多緊迫感，這是肯定的」柯瑞說。
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