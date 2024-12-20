快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／輸灰熊51分創勇士隊史第4慘 柯瑞樂觀：每年都會遇一次

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 法新社
柯瑞。 法新社

勇士隊今天以93：144慘遭灰熊隊痛宰，輸51分創隊史第4慘紀錄。不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）樂觀表示，沒有因此感到恐慌。

勇士曾在1971-72賽季輸給湖人63分，2020-21賽季輸暴龍隊53分，今年3月4日被塞爾蒂克隊痛宰52分，今天輸灰熊排隊史第4多。

柯瑞全場7投0中，只靠罰球拿下2分，不過他受訪時樂觀表示，「我們每年都會遇到這種被痛宰的比賽一次，但我更喜歡現在的氛圍。」

柯瑞解釋，「我會這樣說，是因為我真心認為我們現在表現更強，比今天展現出來的更好。我不愛用『恐慌』這個詞，要接受目前處境，重新振作，想辦法改變賽季走向。」

「恐慌代表你沒有答案，但我認為我們有答案，只是可能需要更多緊迫感，這是肯定的」柯瑞說。

Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／輸灰熊51分創勇士隊史第4慘 柯瑞樂觀：每年都會遇一次

勇士隊今天以93：144慘遭灰熊隊痛宰，輸51分創隊史第4慘紀錄。不過當家球星柯瑞（Stephen Curry）樂觀表示，沒有因此感到恐慌。 勇士曾在1971-72賽季輸給湖人63分，2020-

NBA／溫班亞瑪狂寫紀錄！「自導自演」暴扣 隊友驚：是在後院打球嗎？

馬刺天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在對老鷹的比賽中再次展現超凡天賦，全場豪取42分，其中18分集中在第四節和延長賽，率領球隊以133比126勝出，過程中也創下罕見紀錄。

NBA／「大三分時代」引發熱議 詹姆斯：我們投了太多該死的三分球

身為聯盟資歷最深的球星，詹姆斯（LeBron James）可說是歷經不同時期的聯盟變革乃至於整體比賽球風的變化。近期當被問到對於NBA明星賽改制的看法時，詹姆斯卻將話題延伸至同樣引發討論的的聯盟「大三

NBA／綠衫軍教頭談技術犯規衝突 幽默回「只是想祝裁判聖誕快樂」

塞爾蒂克今天主場交手公牛，在最後5分鐘裁判戴因（Van Duyne）狂吹3次技術犯規，讓教練馬祖拉（Joe Mazzulla）相當不滿，比賽結束更是直接衝上前理論，好在助理教練及時勸阻才沒釀禍。賽後記

NBA／2網襪女衝進場被拖走！唐斯回灰狼主場寫史上首見紀錄

唐斯（Karl-Anthony Towns）季前被待了9年的灰狼隊，無預警交易到尼克隊。今天是他交易後首度重返明尼蘇達，全場狂砍32分20籃板，三分球5中5，創史上首見數據。 唐斯賽前和前隊友愛

NBA／太陽布克腹股溝拉傷提前退場 KD狂轟37分仍不敵溜馬

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天面對溜馬隊傷癒復出，但布克（Devin Booker）在第三節傷退，儘管杜蘭特（Kevin Durant）狂轟37分，太陽終場仍以111：120不敵溜馬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。