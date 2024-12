NBA／2網襪女衝進場被拖走！唐斯回灰狼主場寫史上首見紀錄

唐斯(Karl-Anthony Towns)季前被待了9年的灰狼隊,無預警交易到尼克隊。今天是他交易後首度重返明尼蘇達,全場狂砍32分20籃板,三分球5中5,創史上首見數據。

唐斯賽前和前隊友愛德華(Anthony Edwards)寒暄,球隊也準備致敬影片,讓他接受灰狼球迷掌聲及歡呼。

尼克在第二節打出41:18攻勢拉開差距,不過半場結束前2分34秒出現意外插曲,有2名穿著短褲和網狀絲襪的女球迷突然闖進場內,其中1人躺在地上被抬出場,詭異畫面讓雙方球員表情都相當無奈。

A fan ran on the court in Minnesota. 😳



(via @SneakerReporter)



pic.twitter.com/JhbNPDVHy7