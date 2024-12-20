NBA／2網襪女衝進場被拖走！唐斯回灰狼主場寫史上首見紀錄

唐斯（Karl-Anthony Towns）季前被待了9年的灰狼隊，無預警交易到尼克隊。今天是他交易後首度重返明尼蘇達，全場狂砍32分20籃板，三分球5中5，創史上首見數據。

唐斯賽前和前隊友愛德華（Anthony Edwards）寒暄，球隊也準備致敬影片，讓他接受灰狼球迷掌聲及歡呼。

Anthony Edwards & Karl Anthony Towns Moment At Halfcourt pic.twitter.com/OMZ49djOuk — SneakerReporter (@SneakerReporter) December 20, 2024

尼克在第二節打出41：18攻勢拉開差距，不過半場結束前2分34秒出現意外插曲，有2名穿著短褲和網狀絲襪的女球迷突然闖進場內，其中1人躺在地上被抬出場，詭異畫面讓雙方球員表情都相當無奈。

A fan ran on the court in Minnesota. 😳



(via @SneakerReporter)



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唐斯全場12投10中，拿下32分20籃板6助攻，三分球5中5，正負值+31。唐斯成為NBA史上首位單場至少30分20籃板，並以100%命中率投進5顆三分球的球員。

唐斯賽後受訪時表示，「這個地方對我和我的家人都意義重大，每個人都試圖讓這看起來像一場普通的比賽，但我知道這不是，很開心我們球隊能按今晚的比賽方式打球，並取得勝利。」

愛德華全場得到17分7助攻，他賽後坦言輸球很難受，但也表示，「我為他（唐斯）感到特別開心，他是我兄弟。」