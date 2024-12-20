NBA／太陽布克腹股溝拉傷提前退場 KD狂轟37分仍不敵溜馬
太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天面對溜馬隊傷癒復出，但布克（Devin Booker）在第三節傷退，儘管杜蘭特（Kevin Durant）狂轟37分，太陽終場仍以111：120不敵溜馬。
布克在第三節剩5分多鐘時退場，當時太陽以75：86落後，隨後太陽官方宣布布克因左腹股溝緊張提前退場，溜馬把握機會，帶著14分領先進入決勝節。
儘管杜蘭特試圖力挽狂瀾，末節7投6中狂砍16分，溜馬終場仍以9分之差收下勝利。
溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）全場得到25分18籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下13分12助攻，特納（Myles Turner）和奈哈德（Andrew Nembhard）都挹注19分。
太陽部分，杜蘭特全場27投15中，攻下37分10籃板6助攻，比爾砍進16分，布克退場前得到17分6助攻。
杜蘭特和比爾今年因傷缺陣過10場；布克則是本季首度遭遇傷病，生涯第3次左腹股溝受傷。杜蘭特賽後談到布克受傷時直言，「討厭傷病破壞美好的籃球比賽。」
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