快訊

議場後方畫面曝光！朝野強力推擠 韓國瑜一度四腳朝天

中職／10年、1.3億最大約！ 味全龍與陳子豪達簽約共識

NBA／太陽布克腹股溝拉傷提前退場 KD狂轟37分仍不敵溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左)。 美聯社
布克(左)。 美聯社

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天面對溜馬隊傷癒復出，但布克（Devin Booker）在第三節傷退，儘管杜蘭特（Kevin Durant）狂轟37分，太陽終場仍以111：120不敵溜馬。

布克在第三節剩5分多鐘時退場，當時太陽以75：86落後，隨後太陽官方宣布布克因左腹股溝緊張提前退場，溜馬把握機會，帶著14分領先進入決勝節。

儘管杜蘭特試圖力挽狂瀾，末節7投6中狂砍16分，溜馬終場仍以9分之差收下勝利。

溜馬前鋒席亞康（Pascal Siakam）全場得到25分18籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）拿下13分12助攻，特納（Myles Turner）和奈哈德（Andrew Nembhard）都挹注19分。

太陽部分，杜蘭特全場27投15中，攻下37分10籃板6助攻，比爾砍進16分，布克退場前得到17分6助攻。

杜蘭特和比爾今年因傷缺陣過10場；布克則是本季首度遭遇傷病，生涯第3次左腹股溝受傷。杜蘭特賽後談到布克受傷時直言，「討厭傷病破壞美好的籃球比賽。」

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant 太陽 溜馬

相關新聞

NBA／柯瑞0進球僅得2分！施羅德勇士首秀慘敗灰熊51分

近期勝少敗多的勇士，今天作客灰熊主場卻遭遇慘敗，在主控柯瑞（Stephen Curry）全場7次出手全都落空，僅靠著罰球...

NBA／詹姆斯紀錄夜！戴維斯、里夫斯末節聯手 湖人力壓國王

在湖人作客沙加緬度的比賽中，詹姆斯（LeBron James）上場34分鐘，攻下19分7助攻6籃板，一口氣達成兩項重要里程碑，加上戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reave

NBA／2網襪女衝進場被拖走！唐斯回灰狼主場寫史上首見紀錄

唐斯（Karl-Anthony Towns）季前被待了9年的灰狼隊，無預警交易到尼克隊。今天是他交易後首度重返明尼蘇達，全場狂砍32分20籃板，三分球5中5，創史上首見數據。 唐斯賽前和前隊友愛

NBA／太陽布克腹股溝拉傷提前退場 KD狂轟37分仍不敵溜馬

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天面對溜馬隊傷癒復出，但布克（Devin Booker）在第三節傷退，儘管杜蘭特（Kevin Durant）狂轟37分，太陽終場仍以111：120不敵溜馬。

NBA／拳上！活塞菜鳥主動約戰 克拉克森生涯第3度作勢扁人

爵士與活塞隊今天在汽車城交手，第三節爵士克拉克森（Jordan Clarkson）與活塞第5順位新秀霍蘭德（Ron Holland II），差點上演拳擊賽，兩人都遭到驅逐出場，爵士終場以126：119

NBA／一步過吃掉衛少！西蒙斯高難度拋投絕殺 拓荒者爆冷碎金

自送給16連敗巫師溫暖後，金塊今天面對西區後段班的拓荒者又再次成了讓對手止敗的耶誕老公公。 第四節一度領先17分卻被追平的拓荒者，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）操刀最後一擊直接過人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。