NBA／太陽布克腹股溝拉傷提前退場 KD狂轟37分仍不敵溜馬

自送給16連敗巫師溫暖後，金塊今天面對西區後段班的拓荒者又再次成了讓對手止敗的耶誕老公公。 第四節一度領先17分卻被追平的拓荒者，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）操刀最後一擊直接過人

2024-12-20 14:33