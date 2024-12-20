NBA／拳上！活塞菜鳥主動約戰 克拉克森生涯第3度作勢扁人

爵士與活塞隊今天在汽車城交手，第三節爵士克拉克森（Jordan Clarkson）與活塞第5順位新秀霍蘭德（Ron Holland II），差點上演拳擊賽，兩人都遭到驅逐出場，爵士終場以126：119拿下勝利。

第三節剩1分40秒時，活塞長人里德（Paul Reed）打進2分，隨後與克拉克森發生肢體碰撞，雙方球員群聚阻止衝突。霍蘭德突然在克拉克森面前做出拳擊姿勢，克拉克森也不干示弱做出拳擊姿勢，大戰一觸即發。

不過兩人沒有真的打起來，隨後裁判將兩人驅逐出場，兩隊各領1次技術犯規。

事實上，這不是克拉克森第一次作勢要揮拳，2017年他效力湖人隊時，與熱火隊德拉基奇（Goran Dragic）卡位發生衝突，克拉克森不只打到對方脖子，還做出拳擊姿勢，隨後被隊友阻止。

2022年克拉克森與勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）發生衝突，他又做出拳擊姿勢，這次還因為表情太生動，成為網路迷因。

爵士本場比賽首節就狂轟48分，建立29分領先優勢，最終以7分之差贏球。塞克斯頓（Collin Sexton）攻下30分6籃板7助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）有27分14籃板，喬治（Keyonte George）砍進28分。

活塞方面，康寧漢（Cade Cunningham）得到全場最高的33分，還有7助攻4阻攻。畢斯利（Malik Beasley）攻下26分，里德有12分9籃板，其他人得分都個位數。