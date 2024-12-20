快訊

獨／張惠妹大巨蛋彩排完鬆口「想加場」 陳鎮川：太瘋了！

NBA／拳上！活塞菜鳥主動約戰 克拉克森生涯第3度作勢扁人

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞新秀霍蘭德(左)、爵士克拉克森(右)。 路透
活塞新秀霍蘭德(左)、爵士克拉克森(右)。 路透

爵士活塞隊今天在汽車城交手，第三節爵士克拉克森（Jordan Clarkson）與活塞第5順位新秀霍蘭德（Ron Holland II），差點上演拳擊賽，兩人都遭到驅逐出場，爵士終場以126：119拿下勝利。

第三節剩1分40秒時，活塞長人里德（Paul Reed）打進2分，隨後與克拉克森發生肢體碰撞，雙方球員群聚阻止衝突。霍蘭德突然在克拉克森面前做出拳擊姿勢，克拉克森也不干示弱做出拳擊姿勢，大戰一觸即發。

不過兩人沒有真的打起來，隨後裁判將兩人驅逐出場，兩隊各領1次技術犯規。

事實上，這不是克拉克森第一次作勢要揮拳，2017年他效力湖人隊時，與熱火隊德拉基奇（Goran Dragic）卡位發生衝突，克拉克森不只打到對方脖子，還做出拳擊姿勢，隨後被隊友阻止。

2022年克拉克森與勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）發生衝突，他又做出拳擊姿勢，這次還因為表情太生動，成為網路迷因。

爵士本場比賽首節就狂轟48分，建立29分領先優勢，最終以7分之差贏球。塞克斯頓（Collin Sexton）攻下30分6籃板7助攻，馬卡南（Lauri Markkanen）有27分14籃板，喬治（Keyonte George）砍進28分。

活塞方面，康寧漢（Cade Cunningham）得到全場最高的33分，還有7助攻4阻攻。畢斯利（Malik Beasley）攻下26分，里德有12分9籃板，其他人得分都個位數。

Jordan Clarkson 活塞 爵士

相關新聞

NBA／柯瑞0進球僅得2分！施羅德勇士首秀慘敗灰熊51分

近期勝少敗多的勇士，今天作客灰熊主場卻遭遇慘敗，在主控柯瑞（Stephen Curry）全場7次出手全都落空，僅靠著罰球...

NBA／詹姆斯紀錄夜！戴維斯、里夫斯末節聯手 湖人力壓國王

在湖人作客沙加緬度的比賽中，詹姆斯（LeBron James）上場34分鐘，攻下19分7助攻6籃板，一口氣達成兩項重要里程碑，加上戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reave

NBA／飆36分送綠衫軍本季最慘敗仗 拉文：我們很有競爭力

持續處於交易流言風暴的拉文（Zach LaVine），今天化身殺神，在波士頓大開殺戒，全場19投11中包含6記三分球在內，狂轟本季個人新高36分；特別是第四節，拉文獨拿9分，帶動公牛殺出35比22的巨

NBA／拳上！活塞菜鳥主動約戰 克拉克森生涯第3度作勢扁人

爵士與活塞隊今天在汽車城交手，第三節爵士克拉克森（Jordan Clarkson）與活塞第5順位新秀霍蘭德（Ron Holland II），差點上演拳擊賽，兩人都遭到驅逐出場，爵士終場以126：119

NBA／一步過吃掉衛少！西蒙斯高難度拋投絕殺 拓荒者爆冷碎金

自送給16連敗巫師溫暖後，金塊今天面對西區後段班的拓荒者又再次成了讓對手止敗的耶誕老公公。 第四節一度領先17分卻被追平的拓荒者，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）操刀最後一擊直接過人

NBA／柯瑞只靠罰球拿2分寫個人生涯最慘 與格林寫不名譽紀錄

勇士隊今天作客灰熊隊，以93：144遭到痛宰，其中當家球星柯瑞（Stephen Curry）出賽24分鐘，7投0中，只靠罰球拿到2分，寫下生涯最慘表現。 柯瑞賽前場均23分6.7助攻，整體投籃命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。