NBA／詹姆斯紀錄夜！戴維斯、里夫斯末節聯手 湖人力壓國王

在湖人作客沙加緬度的比賽中，詹姆斯（LeBron James）上場34分鐘，攻下19分7助攻6籃板，一口氣達成兩項重要里程碑，加上戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reaves）在第四節的強勢表現，帶動一波10比2攻勢，湖人轉危為安，最終以113比100擊退國王，收下近4戰中的第3勝。

即將滿40歲的詹姆斯生涯總上場時間達到57471分鐘，正式超越傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟史上出賽時間最多的球員；此外，詹姆斯也累積1509場得分雙位數，追平賈霸，下一戰有望躍居史上第一。

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湖人此戰大半時間仍掌握領先優勢，但也多次遭國王進逼；戴維斯和里夫斯在第四節合力拿下16分，幫助湖人一度拉開到16分差，確保勝利到手。

原本創造雙20演出的戴維斯，最後被記錄組扣掉兩個籃板，全場獲得21分18籃板6阻攻4助攻3抄截，不過他在比賽中一次重摔倒地，讓球迷虛驚一場。

里夫斯14投7中獲得25分6籃板5助攻2抄截，本季當他得到至少25分時，湖人3戰全勝；羅素（D'Angelo Russell）16分6籃板，八村壘（Rui Hachimura）和文森（Gabe Vincent）也都得分上雙。

「這可能是我開季以來最喜歡的一場勝利，」湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）表示，「雖然我們投籃狀態欠佳，但靠著防守和團隊的努力，還是拿下這場比賽。」

湖人最近4場比賽有3場讓對方得分低於100分，此戰籃板球方面也佔據優勢，特別是進攻籃板，取得15比4絕對領先。湖人贏球後，排名回到西區第7。