NBA／一步過吃掉衛少！西蒙斯高難度拋投絕殺 拓荒者爆冷碎金

自送給16連敗巫師溫暖後，金塊今天面對西區後段班的拓荒者又再次成了讓對手止敗的耶誕老公公。

第四節一度領先17分卻被追平的拓荒者，靠著西蒙斯（Anfernee Simons）操刀最後一擊直接過人突破上演壓哨絕殺高拋投，帶領球隊以124比122氣走金塊，中止近期6連敗，也讓主場球迷興奮不已。

ANFERNEE SIMONS WINS IT OFF GLASS 🔥#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness https://t.co/TBdkqp6UuI pic.twitter.com/N3nDtOBAwJ — NBA (@NBA) 2024年12月20日

西蒙斯全場20投11中攻下28分，另外還送出10次助攻；拓荒者全隊6人得分達雙位數，夏普（Shaedon Sharpe）27分6籃板4助攻，艾頓（Deandre Ayton）15分13籃板4阻攻；阿夫迪賈（Deni Avdija）19分。

拓荒者第二節一度拉開比分，但隨後約柯奇（Nikola Jokic）連續外線得手，上半場打完雙方戰成平手；西蒙斯在第三節獨拿10分，搭配卡瑪拉（Toumani Camara）和阿夫迪賈合拿14分，拓荒者一舉拉開17分差距。

不過深陷逆境的金塊仍舊在約柯奇與穆雷（Jamal Murray）聯手攻下22分的帶動下持續反擊，弭平兩位數分差，甚至波特的灌籃還取得超前；關鍵時刻西蒙斯先是兩罰得手，約柯奇的犯規又讓夏普獲得罰球機會，拓荒者重新超前。

Anfernee Simons banks in the #TissotBuzzerBeater to power the @trailblazers to the thrilling home W!



🔥 28 PTS

🔥 10 AST

🔥 4 3PM

🔥 55.0 FG% pic.twitter.com/q1LViC93fO — NBA (@NBA) 2024年12月20日

約柯奇禁區強攻硬是追平比分，留下16.8秒的時間；接下來形成衛斯特布魯克（Russell Westbrook）獨防西蒙斯的狀況，金塊最終也付出了代價。

約柯奇18投13中貢獻34分8助攻6籃板，穆雷24分10助攻3抄截，波特（Michael Porter Jr.）16分，衛斯特布魯克則有19分7助攻4籃板2阻攻進帳。