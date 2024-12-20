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中職／陳子豪10年合約分前中後3期 球團、球員各有保障

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
重砲外野手陳子豪有望與味全龍隊簽下10年、總額破億元的合約。 圖／中信兄弟提供
重砲外野手陳子豪有望與味全龍隊簽下10年、總額破億元的合約。 圖／中信兄弟提供

重砲外野手陳子豪有望與味全龍隊簽下10年、總額破億元的合約，球員約年限締造史無前例的新紀錄外，還引進選擇權、逃脫權等新觀念，以球團、球員的立場來看，在不同時期都有立下保障。

陳子豪今年月薪台幣60萬元，雖然受限中職規章，轉隊後首年年薪不能超過原薪資的1.5倍，代表明年月薪最高90萬元，不過據了解，這筆合約平均月薪可達100萬元，代表總額將超越張育成以3.5年約9250萬元加盟富邦悍將隊的最大合約紀錄。

這次合約中，在前期將保障球員一定數字的高額月薪，但球隊則擁有選擇權，可以提前買斷合約，而中期陳子豪若表現超標，也能行使逃脫權，在符合4年年資再次具備自由球員權利時可投身市場，而後期則有雙方的選擇權，決定是否延續合約。

據了解，有計畫爭取陳子豪的球隊都收到類似包含選擇權、逃脫權的合約架構，但差異是各球團評估後，提出的年限、薪資等版本有所差異。

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