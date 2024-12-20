NBA／飆36分送綠衫軍本季最慘敗仗 拉文：我們很有競爭力

持續處於交易流言風暴的拉文（Zach LaVine），今天化身殺神，在波士頓大開殺戒，全場19投11中包含6記三分球在內，狂轟本季個人新高36分；特別是第四節，拉文獨拿9分，帶動公牛殺出35比22的巨大攻勢，一口氣擊潰綠衫軍防線，以117比108中斷塞爾蒂克連勝，本身則是取得3連勝。

公牛開季以來表現仍有起伏，但拉文深信球隊肯定可以重返季後賽。「我們是一支優秀的球隊，」拉文說，「我們很有競爭力，韌性十足。」

Zach LaVine leads the @chicagobulls to the HUGE road win in Boston! 🔥



36 PTS | 6 3PM | 11-19 FGM | 6 REB | 4 AST pic.twitter.com/s0gQC3dC2k — NBA (@NBA) 2024年12月20日

整個第四節綠衫軍投籃命中率跌至不足3成，擅長的外線攻勢幾乎失靈，反而讓公牛繳出逼近6成的團隊命中率，尤其籃板球更只有對方的3分之1，讓原先的領先優勢消耗殆盡，黯然吞下本季第6敗，9分差也是本季輸球的最大分差，聯盟排名也落居騎士和雷霆之後。

除了拉文的火力全開，公牛先發5人得分均上雙，佛西維奇（Nikola Vucevic）16分14籃板4助攻，多森姆（Ayo Dosunmu）17分8籃板4助攻，懷特（Coby White）12分6籃板。

賽前領取生涯第5次單月最佳球員的泰托姆（Jayson Tatum），攻下31分10籃板4助攻表現最佳，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傷癒回歸進帳20分8籃板3助攻，懷特（Derrick White）16分8籃板4助攻，布朗（Jaylen Brown）19分，普里查德（Payton Pritchard）14分。

塞爾蒂克第四節難以守成，整個團隊也浮上情緒，包含泰托姆、布朗和主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）都吞下技術犯規，馬祖拉甚至還動怒到衝進場內。

「每個人脾氣都有點被惹毛。這不是我們最好的表現，我們必須保持冷靜。今晚對我們來說是一個很艱難的夜晚。」波爾辛吉斯說。